Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketlilik, sürücülerin yanı sıra taşımacılık ve üretim sektörlerinin de maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini güçlendirdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi Türkiye’de pompa fiyatlarına da yansıdı.

Son düzenlemeyle motorinin litre fiyatına 7,72 lira, benzinin litre fiyatına ise 2,48 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

Motorin 90 liraya yaklaştı

Yeni fiyatlarla birlikte özellikle büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı 90 lira seviyesine dayandı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 76,92 lira, motorinin litresi 88,89 lira, LPG’nin litresi ise 34,99 lira oldu.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 76,77 liradan, motorin 88,76 liradan, LPG ise 33,19 liradan satılıyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 77,89 lira, motorin 90,02 lira, LPG 35,09 lira olarak kayıtlara geçti. İzmir’de ise benzin 78,17 lira, motorin 90,29 lira, LPG 34,99 lira seviyesinde bulunuyor.

Palandöken’den eşel mobil çağrısı

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin maliyetler üzerinden geniş bir alana yayılabileceğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı açıklamada akaryakıtta eşel mobil sistemine acilen geçilmesi çağrısında bulundu.

Palandöken, akaryakıttaki vergi yükünün makul seviyelere çekilmesini isterken, petrol fiyatları veya döviz kurundaki sert yükselişlerin pompa fiyatlarına doğrudan yansımasını sınırlayacak bir vergi dengeleme mekanizmasının uygulanmasını önerdi.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında gümrüksüz rafineri fiyatının yanı sıra ÖTV, EPDK payı ve KDV gibi kalemler dikkate alınıyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının belirlenmesinde ise Akdeniz-İtalyan piyasasında oluşan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru takip ediliyor. Bu verilerdeki değişimler, akaryakıtın pompa fiyatına da yansıyor.