Akıllı ulaşım teknolojilerinde 21 yıllık deneyimi, yerli yazılım-teknoloji altyapısı ve mühendislik gücü ile Türkiye ve global pazarlarda dev projelere imza atan İntetra Teknoloji’nin halka arz sonuçları belli oldu. Bulls Yatırım liderliğinde, 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde pay başına 53,60 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 144 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 662.947 adet emir ile satışa sunulan 40 milyon adedin % 170’ine tekabül eden 67.922.943 adet pay karşılığı 3.640.669.745 TL tutarlı talep geldi. Mükerrer talep taramasının ardından 40 milyon pay karşılığı, 653.433 adet emir ile toplam 2 milyar 144 milyon TL değerli payların satışı gerçekleştirildi.

"Halka arz sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktası"

Halka arz sürecini başarıyla tamamlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten İntetra Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, yatırımcıların İntetra Teknoloji’nin geleceğine duydukları güvenden ve gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Halka arzla birlikte şirketin yeni bir döneme adım attığını kaydeden Ömerbeyoğlu, “Halka arzı şirketimizin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. İntetra Teknoloji olarak akıllı ulaşım sistemleri, elektronik ücret toplama, trafik yönetimi, bağlantılı ulaşım teknolojileri, raylı sistemler ve dijital mobilite alanlarında kendi teknolojisini geliştiren, üreten, entegre eden ve işleten bir teknoloji şirketiyiz. Bugüne kadar Türkiye'nin ulaşım altyapısının dönüşümünde önemli projelerde yer aldık ve güçlü bir mühendislik ve teknoloji birikimi oluşturduk. Şimdi ise bu birikimi daha ileri bir noktaya taşımayı, kendi teknolojilerimizi ve ürünlerimizi geliştirerek uluslararası ölçekte büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Halka arz gelirinin şirketin büyüme ve yatırım planlarını destekleyeceğini belirten Ömerbeyoğlu, “Elde edeceğimiz kaynakla şirketin teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarını güçlendirmeyi, ürün ve yazılım geliştirme kapasitemizi artırmayı, üretim altyapımızı geliştirmeyi ve uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Küresel ölçekte güçlü bir teknoloji markası olmayı hedefliyoruz”

Halka arzla birlikte İntetra Teknoloji ailesinin daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaştığını ve şirketin ortaklık yapısının güçlendiğinin altını çizen Ömerbeyoğlu, şunları söyledi:

“Gelecek dönemde Türkiye'de geliştirdiğimiz teknoloji ve mühendislik gücünü daha geniş coğrafyalara taşıyarak, sürdürülebilir ve tekrarlayan gelir alanlarımızı büyütmek, yeni iş modelleri oluşturmak ve İntetra'yı akıllı ulaşım ve mobilite teknolojilerinde bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir Türk teknoloji markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarından alacağımız destek ve oluşacak sinerjinin de yatırımlarımızı hızlandırarak, sürdürülebilir büyüme yolundaki yolculuğumuza büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.”