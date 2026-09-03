Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Bursaspor-İstanbulspor karşılaşması sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, karşılaşma boyunca takımlarının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirtti. Taraftarların oluşturduğu atmosferin galibiyette önemli bir rol oynadığını ifade eden Er, 'Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muazzam bir atmosfer vardı. Onların desteğiyle birlikte böyle bir skor ortaya çıktı. İyi oynuyoruz, iyi gidiyoruz. Geride kalan 5 haftaya baktığımızda oyun anlamında en iyi takımlardan biri değil, en iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Kaybettiğimiz karşılaşmada dahi çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk' dedi. İstanbulspor karşısında özellikle top kaybının ardından gösterdikleri reaksiyonun ve takım halinde hareket etmelerinin galibiyeti getiren önemli unsurlar olduğunu dile getiren Er, 'Bugün topu geri kazanma reaksiyonumuz çok iyiydi. Takım oyunumuz üst seviyedeydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu akşam bunun keyfini çıkaracağız ancak yarından itibaren bu maçı geride bırakıp Manisa maçına odaklanacağız' diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Mustafa Er, son gün içerisinde kadroya yeni bir oyuncunun dahil olabileceğini belirterek, 'İyi bir takımımız var. Aramıza yeni katılan oyuncular da çok kısa sürede takıma uyum sağladı. Transferin son gününde bir oyuncu daha aramıza katılabilir' ifadelerini kullandı.

Barış Kanbak: 'Haftalardır devam eden bireysel hatalar bugün de karşımıza çıktı'

İstanbulspor Teknik Direktörü Barış Kanbak ise Bursaspor karşısında ligin hazır ve güçlü kadrolarından birine karşı mücadele ettiklerini söyledi. Karşılaşmanın ilk bölümünde önceliklerinin rakibe gol fırsatı vermeden devre arasına girmek olduğunu aktaran Kanbak, bu planı büyük ölçüde uygulamalarına rağmen soyunma odasına geride gittiklerini belirtti. Kanbak, takımın uzun süredir yaşadığı bireysel hataların bu karşılaşmada da skora doğrudan etki ettiğini ifade ederek, 'İlk yarıdaki planımız mümkün olduğunca gol yemeden soyunma odasına girmekti. Bunu maçın sonuna kadar uygulamaya çalıştık ancak devre arasına girmeden golü yedik. Beraberlikle içeri girebilseydik sonuç değişir miydi, bunu söylemek zor. Haftalardır devam eden bireysel hatalar bugün de karşımıza çıktı. Bunun üzerine çalışıyoruz' dedi.

Bursaspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferin rakip takım açısından da etkili olduğunu dile getiren Kanbak, 'Böyle bir atmosferin önünde oynamak farklı bir deneyim. Bazı bireysel hatalarda yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Kontratak yapmaya çalışırken panik atak yaptık. Sonuç olarak sahadan 4-0 mağlup ayrıldık. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki Iğdır karşılaşmasında daha iyi bir performans ortaya koymak istiyoruz' şeklinde konuştu.