Rekabet Kurulu, tarım sektörünün önemli alanlarından biri olan bitki koruma ve bitki besleme ürünleri pazarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu pazarlarda faaliyet gösteren 18 teşebbüsün, rekabete hassas bilgilerin paylaşılması yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediği incelenecek.

Fiyat ve satış bilgileri incelenecek

Soruşturmanın merkezinde, şirketler arasında paylaşıldığı öne sürülen stratejik ticari bilgiler yer alıyor.

Bu kapsamda; ürün bazında fiyatlar ve satış miktarları, ulaşılması gereken satış hedefleri, uygulanan vade süreleri ve iskonto oranları gibi rekabet açısından hassas bilgilerin şirketler arasında paylaşılmasının piyasadaki rekabet koşullarını nasıl etkilediği araştırılacak.

Rekabet Kurulu, söz konusu bilgi paylaşımının rakip şirketler arasındaki stratejik belirsizliği azaltarak, tarafların birbirlerinin ticari davranışlarını öngörmesine ve dolayısıyla pazarda koordinasyon oluşmasına yol açıp açmadığını değerlendirecek.

18 teşebbüs hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında yer alan teşebbüsler şöyle:

Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ

Agrofarm Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ

AMC-TR Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ

Astranova Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ

BASF Agricultural Solutions Turkey Kimya Ticaret AŞ

Ertar Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ

Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ

FMC Turkey Endüstri Ürünleri Sanayi Ltd. Şti.

Lances Link Kimya ve İlaç Sanayi Ticaret AŞ

Nufarm Turkey Kimyevi Maddeler İthalat ve Ticaret Ltd. Şti.

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic. AŞ

Safa Tarım AŞ

UPL Ziraat ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Sumi Agro Turkey Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ

Soruşturma açılması ne anlama geliyor?

Rekabet Kurulu, soruşturma kararının ilgili şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek bilgi ve bulgular doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Dolayısıyla hakkında soruşturma açılan teşebbüsler açısından şu aşamada kesinleşmiş bir ihlal veya yaptırım bulunmuyor.

Bitki koruma ürünleri, tarımsal üretimde bitkilerin zararlı organizma, hastalık ve diğer tehditlere karşı korunmasında kullanılırken; bitki besleme ürünleri ise bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlayarak gelişim, verimlilik ve üretkenliğin desteklenmesine katkı sağlıyor.