Bakırcı Grubu’nun gayrimenkul geliştirme alanındaki 45 yıllık deneyimini geleceğe taşıyan Bakırcı GYO, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı. İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 24-25-26 Ağustos tarihleri arasında talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 2 Eylül 2026 tarihi itibarıyla BKRGY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bakırcı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam, Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sağlam, Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Yılmaz, İntegral Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada “Bakırcı GYO, inşaat sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sermaye piyasamıza bugün adım atmıştır. Bundan sonra ticaret ve lojistik merkezi projeleriyle büyümesine devam edecektir. Halka arzdan elde ettiği gelirle, yatırımlarını gerçekleştirecek ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır.

Bu vesileyle, Bakırcı GYO’nun halka arzının ve Borsamızda işlem görmeye başlamasının Şirketimize, yatırımcılarımıza ve sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, şirketin tüm çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bakırcı GYO’ya Borsamıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

45 yıllık güven ve birikim yeni nesillere taşınıyor

45 yıl önce Bakırcı Yapı ile başlayan yolculuklarının bugün çok özel ve anlamlı bir noktaya ulaştığını belirten Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sağlam, “1981 yılında, büyük bir heyecan ve inançla attığımız ilk adımın üzerinden bugün 45 yıl geçti. O günden bugüne, emek vererek, çalışarak ve her dönemde kendimizi geliştirerek şirketimizi bugünlere taşıdık. Bu yolculukta zaman içinde ailemizin yeni kuşakları da aramıza katıldı. Birlikte çalışarak, güçlenerek ve sahip olduğumuz tecrübeyi yeni nesillere aktararak Bakırcı’yı geleceğe hazırlamaya gayret ettik. Yıllar boyunca emek vererek büyüttüğümüz şirketimizin, bugün Bakırcı GYO olarak sermaye piyasalarında yeni bir döneme adım atmasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu gong, sadece bir halka arzın değil, 45 yıllık emeğin, güvenin ve gelecek kuşaklara uzanan bir yolculuğun da simgesi oldu. Bugün geldiğimiz noktayı, geçmişte attığımız adımların ve bize güvenen tüm paydaşlarımızın ortak bir eseri olarak görüyorum. Bakırcı GYO’nun önümüzdeki yıllarda da ülkemize ve yatırımcılarımıza katkı sağlayacak faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Halka arzımızın şirketimize, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Şirketimizin büyüme hikayesine, yatırımcılarımızı da ortak ediyoruz”

Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam da halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Geçen hafta başarıyla tamamladığımız halka arz sürecinin ardından bugün bizim için artık yeni bir dönem başlıyor. Büyük bir yatırımcı tabanından aldığımız yoğun taleple birlikte ortaklık yapımız önemli ölçüde çeşitlenerek, geniş kitlelerle buluştu ve finansal yapımız daha da güçlendi. 1981 yılında başlayan yolculuğumuz boyunca gayrimenkul sektörünün pek çok dönemine tanıklık ettik. Farklı koşullarda projeler geliştirdik, inşa ettik, tamamladık. Her projede yeni deneyimler kazanarak, bugün sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tecrübeyi adım adım oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada, bu 45 yıllık birikimi daha kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıyla geleceğe taşımak bizim için büyük bir önem taşıyor. Halka arz da şirketimizin geleceğine, kurumsal yapısına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine duyduğumuz güvenin önemli bir göstergesi. Şimdi bu yolculuğun yeni bir sayfasını birlikte açıyoruz. Bu gongun, şirketimiz ve yatırımcılarımız için uzun soluklu ve başarılı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Şirketimizin büyüme hikayesine, yatırımcılarımızı da ortak ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle, sektörümüze değer katmaya ve tüm paydaşlarımız için kalıcı bir değer üretmeye devam edeceğiz.”

Bakırcı GYO’nun halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu, “Halka arzlar, şirketlerin yalnızca yeni bir finansman kaynağına ulaşmasını değil; aynı zamanda daha kurumsal, şeffaf ve sürdürülebilir bir büyüme yolculuğuna adım atmasını sağlayan önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yönüyle Bakırcı GYO’nun halka arzını da şirketin uzun vadeli büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Bakırcı GYO’nun halka arzının, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine, yenilikçi projelerine ve yeni yatırımlarına güç katarken, aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine ve derinleşmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Güçlü şirketlerin sermaye piyasalarıyla buluşmasını, ülkemizin ekonomik gelişimi ve yatırım kültürünün daha geniş kitlelere ulaşması açısından da son derece kıymetli buluyoruz. İntegral Yatırım olarak halka arz sürecinin başından itibaren sahip olduğumuz deneyim ve sermaye piyasalarındaki birikimimizle sürecin sağlıklı ve başarılı şekilde tamamlanması için titizlikle çalıştık. Bakırcı GYO’nun yatırımcılarla buluşmasına liderlik etmekten ve şirketin Borsa İstanbul’daki yeni dönemine eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Halka arz sürecinde yatırımcılardan gördüğümüz ilgi de Bakırcı GYO’nun gelecek hedeflerine duyulan güven açısından önemli bir gösterge oldu. Bundan sonraki dönemde şirketin halka arzdan aldığı güçle yatırımlarını ve projelerini geliştirerek sermaye piyasalarındaki yolculuğunu başarıyla sürdüreceğine inanıyoruz. Bakırcı GYO’ya Borsa İstanbul’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyor, halka arzın şirketimiz, yatırımcılarımız ve sermaye piyasalarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.