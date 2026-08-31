Geçtiğimiz cuma günü alıcılı seyreden ve günü yüzde 0,45 yükselişle 14.641,56 puandan tamamlayan BIST 100, haftanın ilk işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Endeks, önceki kapanışa göre 37,29 puanlık kayıpla açılış yaptı.

Bankacılık hisseleri yükseldi, holding endeksi geriledi

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 oranında prim yaparken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti.

Sektörler arasında günün ilk saatlerinde en güçlü yükseliş yüzde 1,46 ile kimya, petrol ve plastik sektöründe yaşandı. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 9,05'lik kayıpla en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik baskı

Yurt dışı piyasalardaki olumsuz görünüm, Borsa İstanbul'daki açılışta da etkisini gösterdi. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da verdiği para politikasına ilişkin mesajlar ve faiz beklentilerine yönelik gelişmeler yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Öte yandan Orta Doğu'da yükselen jeopolitik tansiyon da küresel piyasalardaki risk iştahını baskılıyor. ABD'nin İran'ın Lark Adası'na yönelik saldırısının ardından artan gerilim, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirirken küresel borsalarda satış baskısını güçlendirdi.

Gözler büyüme ve ABD verilerinde

Piyasalar bugün yurt içinde açıklanacak büyüme verisini yakından takip edecek. Ekonomistlerin ikinci çeyrek büyümesine ilişkin beklentilerinin ortalaması yıllık yüzde 2,80 seviyesinde bulunuyor. 2026 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 olarak öne çıkıyor.

Yurt dışında Almanya'nın enflasyon verileri ile ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat aktivite endeksi günün önemli başlıkları arasında yer alacak.

Teknik görünüm açısından BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan destek, 14.800 ve 14.900 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.