Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Turgutlu'nun artan nüfusu, tarım ve sanayi potansiyeli ile kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, ilçenin geleceği için altyapıdan tarıma, gençlerden kültür-sanat faaliyetlerine kadar kapsamlı bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın önemli ilçelerinden Turgutlu, tarım ve sanayi üretiminin yanı sıra ulaşım avantajı ve gelişen nüfusuyla büyümeye devam ederken, ilçede altyapı, enerji, tarımsal sulama, çevre ve sosyal yaşam gibi başlıklardaki sorunlar da gündemdeki yerini koruyor.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Turgutlu'nun mevcut yapısını ve geleceğe yönelik ihtiyaçlarını değerlendirdi. Köse, ilçenin yalnızca nüfusu artan bir yerleşim merkezi olarak değil, tarım, sanayi, ticaret ve kültür alanlarında güçlü bir merkez olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Turgutlu Belediyesi verilerine göre ilçenin ekonomik yapısı büyük ölçüde tarım ve sanayiye dayanıyor. İlçede tarım arazileri önemli bir yer tutarken üzüm, pamuk, domates, kiraz, şeftali, erik ve zeytin başta olmak üzere çok sayıda ürün yetiştiriliyor.

'Turgutlu'nun büyümesi planlı olmalı'

Turgutlu'nun nüfus ve ekonomik hareketlilik açısından önemli bir çekim merkezi olduğunu ifade eden Köse, büyümenin beraberinde yeni ihtiyaçlar oluşturduğunu söyledi.

Köse, 'Turgutlu artık yalnızca bir tarım ilçesi değil. Sanayisi, ticareti, ulaşım bağlantıları ve artan nüfusuyla Manisa'nın en önemli merkezlerinden biri. Ancak nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin büyümesi, beraberinde altyapı, ulaşım, çevre, enerji ve sosyal alan ihtiyacını da artırıyor. Turgutlu'nun geleceği bugünden planlanmalı' dedi.

İlçede özellikle enerji altyapısının sanayi ve tarımsal üretim açısından kritik olduğunu belirten Köse, son dönemde elektrik kesintilerinin hem sanayiciyi hem de çiftçiyi zorladığına yönelik değerlendirmelere dikkat çekti. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası da 2026 yılında ilçedeki elektrik kesintileri ve yetersiz altyapı yatırımlarının sanayi tesisleri ile tarımsal sulamayı olumsuz etkilediğini gündeme taşımıştı.

'Tarım arazileri korunmalı'

Turgutlu'nun ekonomik gücünün önemli bir bölümünün tarımdan geldiğini vurgulayan Köse, tarım arazilerinin korunması gerektiğini belirtti.

Köse, 'Bir ilçeyi kalkındırırken tarım arazilerini kaybetmemeliyiz. Sanayi elbette önemli ancak tarım toprakları geri dönüşü olmayan bir değer. Üreticinin maliyetlerinin yükseldiği, su kaynaklarının azaldığı bir dönemde çiftçinin yanında olacak politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Turgutlu'nun üzümünü, eriğini, domatesini ve diğer tarımsal ürünlerini yalnızca ham madde olarak değil, işlenmiş ve markalaşmış ürünler olarak pazarlaması gerekiyor' diye konuştu.

Turgutlu Ticaret Borsası'nın stratejik planında da su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, tarım arazilerinin verimsiz kullanılması, ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal ürünlerin yeterince markalaşamaması ilçenin tehditleri arasında gösteriliyor.

Gediz ve su sorununa dikkat çekti

Turgutlu'nun geleceğinde Gediz Havzası'nın korunmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Köse, su kaynaklarının hem tarım hem de çevre açısından ele alınması gerektiğini söyledi.

'Gediz Nehri ve Gediz Havzası Turgutlu'nun geleceğidir' diyen Köse, 'Su kaynaklarımızı koruyamazsak ne sanayinin ne de tarımın sürdürülebilirliğinden bahsedebiliriz. Yer altı sularının azalması, kirlilik ve sulama maliyetleri üreticinin önündeki en önemli sorunlardan. Burada kurumlar arası güçlü bir iş birliği gerekiyor' ifadelerini kullandı.

2026 yılında yaşanan yoğun yağışlar sonrasında Gediz Nehri'nin taşmasıyla Turgutlu Ovası'ndaki bazı tarım arazileri ve hayvancılık tesisleri de su baskınlarından etkilenmişti.

'Gençleri ilçede tutacak sosyal alanlar artırılmalı'

Köse, Turgutlu'nun demografik yapısının da gelecek planlamalarında dikkate alınması gerektiğini belirterek gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılmasının önemine değindi.

Köse, 'Turgutlu'da genç nüfusun enerjisini doğru alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizin yalnızca eğitim ve çalışma hayatında değil, kültür, sanat ve sporda da kendilerini geliştirebilecekleri alanlara ihtiyacı var. İlçenin kültürel kimliğini güçlendirecek festivaller, sergiler, tiyatro etkinlikleri, gençlik merkezleri ve yerel tarih çalışmaları daha fazla desteklenmeli' dedi.

Turgutlu'nun tarihi ve kültürel değerlerinin ekonomik kalkınmanın bir parçası haline gelmesi gerektiğini ifade eden Köse, ilçenin tarımsal ürünleriyle kültürel mirasının birlikte tanıtılması gerektiğini söyledi.

'Turgutlu'nun markasını birlikte oluşturmalıyız'

Turgutlu'nun geleceği açısından ortak akıl çağrısı yapan Köse, belediye, kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve vatandaşların aynı hedef etrafında buluşması gerektiğini belirtti.

Köse, 'Turgutlu'nun çok ciddi bir potansiyeli var. Tarımı var, sanayisi var, gençleri var, ulaşım avantajı var. Eksik olan bu potansiyeli ortak bir vizyonla buluşturmak. Turgutlu'nun sorunlarını yalnızca sorun başlıkları olarak konuşmak yerine her birinin karşısına uygulanabilir çözüm koymalıyız. Biz Turgutlu'nun daha yaşanabilir, daha üretken ve kültürel açıdan daha güçlü bir ilçe olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Köse, Turgutlu'nun geleceğinin planlanmasında tarım topraklarının korunması, enerji ve su altyapısının güçlendirilmesi, sanayinin çevreyle uyumlu gelişmesi, gençlere yönelik sosyal alanların artırılması ve ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılmasının öncelikli başlıklar olması gerektiğini söyledi.