Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı artışların esnafa ağır bir yük getirdiğini vurguladı. 1 Eylül itibarıyla motorin litre fiyatına KDV dahil 3 lira 60 kuruşluk bir artış yansıdığını hatırlatan Palandöken, önümüzdeki aylarda devreye girmesi beklenen kademeli vergi artış takvimine dikkat çekti.

Beklenen Kademeli ÖTV Artışları ve Maliyet Baskısı

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Kasım ayı: ÖTV artışının 9 liraya ulaşması bekleniyor.

Aralık ayı: ÖTV artışının 12 lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu tırmanışın taşımacılıktan üretime, gıdadan temel hizmetlere kadar her kalemde maliyetleri yukarı çektiğini belirten Palandöken, ticari araç kullanan esnaf için akaryakıtın en büyük gider kalemi olduğunu ifade etti. Bu tablonun enflasyonu yeniden körükleme riski taşıdığına işaret eden Palandöken, petrol fiyatları veya döviz kurundaki ani dalgalanmaların pompa fiyatlarına yansımasını önleyen eşel mobil sisteminin (ÖTV'nin düşürülerek fiyat istikrarının sağlanması) devreye alınmasının şart olduğunu belirtti.