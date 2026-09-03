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Davutoğlu'nun konuşmasında, "Milyarlarına milyar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti, 5 müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Soruşturmaya konu olduğu belirtilen konuşmasında Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik çeşitli eleştirilerde bulundu.

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Soruşturmanın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan paylaşımlarla ilgili resen inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. İnceleme sonucunda Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlar üzerine yürütüldüğü bildirildi.

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