Ticari araç sektörünün köklü markalarından KRONE Türkiye, Ar-Ge Merkezi olarak tescillendi. Bu önemli gelişmeyle KRONE Türkiye; Tire'deki üretim gücünü, mühendislik yetkinliğini ve küresel bilgi birikimini aynı yapı altında buluşturarak geleceğin taşımacılık çözümlerini geliştirme hedefini daha da ileri taşıyor.

Ar-Ge Merkezi statüsü, KRONE'nin Türkiye'deki faaliyetlerinde üretimin ötesine geçen stratejik bir dönüşümü temsil ediyor. Şirket, sahadan gelen ihtiyaçları mühendislik çözümlerine dönüştürürken ürün ve süreç geliştirme, ileri üretim teknolojileri, dijitalleşme ve sürdürülebilir mühendislik alanlarındaki çalışmalarını daha sistematik ve güçlü bir yapıda sürdürecek.

Üretimdeki güç, Ar-Ge ile geleceğe taşınıyor

KRONE Türkiye'nin Ar-Ge yaklaşımının merkezinde; müşterilerin değişen beklentilerine daha hızlı yanıt veren, operasyonel verimliliği destekleyen, kaliteyi sürekli geliştiren ve uluslararası rekabet gücünü artıran çözümler yer alıyor. Üretim sahasındaki deneyim ile mühendislik bilgisinin yakın etkileşimi, fikirlerin uygulanabilir ve ölçeklenebilir projelere dönüşmesini sağlayacak.

Yönetici Mesajları

Ar-Ge Merkezi statüsüne ilişkin değerlendirmeler

"Ar-Ge Merkezi olarak tescillenmemiz, yalnızca şirketimiz için değil, Türkiye'nin mühendislik ve sanayi birikimi açısından da stratejik bir kazanım. Dünyada altı fabrikası ve yıllık 66.000 araçlık üretim gücüyle sektörün birinci liginde yer alan KRONE Grubu'nun küresel bilgi birikimini; Türkiye'de, İzmir Tire'deki üretim yetkinliğimiz, ülkemizin köklü mühendislik ve sanayi tecrübesi, nitelikli insan kaynağı ve yüksek kalite anlayışıyla bir araya getiriyoruz.

Üretim sahasından doğan bilgi ve deneyimi ürün geliştirme, süreç iyileştirme, ileri üretim teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı projelere dönüştüreceğiz. Hedefimiz; katma değerli üretimi büyütmek, sanayimizin rekabet gücünü ileri taşımak ve ülkemizin kalkınmasına daha güçlü katkı sağlamak. İzmir'den dünyaya yenilikçi, güvenilir ve yüksek kaliteli çözümler sunarken Türkiye'nin üretim ve mühendislik gücünü küresel ölçekte temsil etmeye devam edeceğiz."

Kartal Erköy

KRONE Ticari Araçlar Genel Müdürü

Değer, teslimatın ötesinde başlar

"Ar-Ge Merkezi statüsü, müşterilerimizin başarısını merkezine alan çalışma anlayışımızı daha da güçlendiren stratejik bir adım. Tüm çalışmalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi; lojistik, nakliye ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizin daha verimli, güvenli ve rekabetçi operasyonlar yürütmesi için geliştiriyoruz. Türkiye'de ve 32 ülkede hizmet verdiğimiz müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını yakından analiz ediyor, bu ihtiyaçlara hızlı, güçlü ve yenilikçi çözümlerle karşılık veriyoruz.

Bizim için değer, aracın teslimiyle sona ermez. Ürünlerimizin kullanım ömrü boyunca yüksek performans sunması, işletme maliyetlerini optimize etmesi ve güçlü ikinci el değerini koruması, müşteri başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Satış öncesinden satış sonrasına, sahada ve yolda karşılaşılan her ihtiyaçta müşterimizin 7/24 yanında olan, ona yol arkadaşlığı eden bir anlayışla çalışıyoruz. KRONE'nin küresel deneyimini Türkiye'deki pazar bilgimiz ve mühendislik yetkinliğimizle birleştirerek müşterilerimizin rekabet gücünü artıran ve uluslararası pazarlarda fark yaratan ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

Semih Pala

KRONE Trailer International Genel Müdürü

Yüksek katma değerli ve sürdürülebilir büyüme

Ar-Ge Merkezi olarak tescillenmesiyle KRONE Türkiye, üretim ve ihracat kapasitesini yüksek katma değerli mühendislik çalışmalarıyla desteklemeyi amaçlıyor. Yeni yapı; kaynakların daha verimli kullanıldığı üretim süreçlerinden ürün performansının geliştirilmesine, dijital uygulamalardan sürdürülebilir çözümlere kadar geniş bir çalışma alanı oluşturacak.

KRONE Türkiye, bu adımı yalnızca kurumsal bir kazanım olarak değil; Türkiye'deki mühendislik ve sanayi yetkinliğine duyduğu güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Şirket, Ar-Ge kültürünü organizasyonun tamamına yayarak çalışanlarının bilgi ve deneyimini yeni fikirlere, yeni projelere ve geleceğin teknolojilerine dönüştürmeyi hedefliyor.