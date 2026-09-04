Turgutlu Belediyespor'un yeni sezon forma lansmanı, kentin kültürel zenginliği ile kadın sporunun gücünü aynı organizasyonda buluşturacak. 'Kasaba'nın Kültürleri, Kadınları, Takımları' sloganıyla düzenlenecek gecede yöresel halk oyunları sahnelenecek, kadın basketbol ve voleybol takımlarının yeni sezon formaları tanıtılacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Belediyespor iş birliğinde, Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Harman Kültür Sanat'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek 'Kasaba'nın Kültürleri, Kadınları, Takımları' Yeni Sezon Forma Lansman Gecesi, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Turgutlu'da bir arada yaşayan farklı kültürlerin yöresel halk oyunlarının sahneleneceği gecede, Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile Kadın Voleybol Takımı oyuncuları da taraftarlarla buluşacak.

Yeni sezon formaları ilk kez tanıtılacak

Lansman gecesinde, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol Takımlarının 2026-2027 sezonunda giyeceği formalar da tanıtılacak.

Spor ve kültürün bir araya geleceği geceye katılmak isteyen vatandaşlar için saat 19.30'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ne ücretsiz ulaşım sağlanacak.

'Farklı bir konsepte imza atacağız'

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yeni sezon öncesinde kadın basketbol ve voleybol takımlarıyla büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, 'Kadın basketbol ve kadın voleybol takımlarımızla yeni sezona büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Lansman Gecesi'nde sporcularımızı ve yeni sezon formalarımızın tanıtımını kentimizin kültürel zenginliğiyle aynı sahnede buluşturacağımız farklı bir konsepte imza atacağız. Tüm hemşehrilerimizi Lansman Gecesi'ne davet ediyoruz' dedi.