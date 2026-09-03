Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyüme, şarj altyapısına yönelik ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Temmuz 2026 verilerine göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 464 bin 873’e ulaşırken, toplam şarj noktası sayısı 46 bin 665 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Ağustos ayı verileri de elektrikli otomobillere yönelik talebin güçlü seyrini ortaya koydu. Yılın ilk 8 ayında 105 bin 951 elektrikli otomobil satılırken, bu araçların toplam otomobil satışları içerisindeki payı yüzde 18,8’e yükseldi.

Yoğun saatlerde bekleme süresi uzuyor

Elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte şarj istasyonlarının erişilebilirliği kadar çalışır durumda olması da önem kazanıyor. Özellikle tatil dönemlerinde, yoğun saatlerde ve ana ulaşım güzergâhlarında bazı istasyonlarda oluşan yoğunluk sürücülerin şarj için beklemesine neden oluyor.

Sorunun yalnızca istasyon sayısının artırılmasıyla çözülemeyeceğine dikkat çekilirken, mevcut noktaların düzenli bakımının yapılması ve arızalara daha kısa sürede müdahale edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Kullanıcılar daha hızlı müdahale bekliyor

Elektrikli araç kullanıcılarının gündeme getirdiği sorunlardan biri de arızalı şarj ünitelerinin yeniden hizmete alınmasındaki gecikmeler. Bazı kullanıcılar, özellikle binalarda bulunan şarj istasyonlarında yaşanan arızalar için yaptıkları bakım ve servis başvurularına geç yanıt aldıklarını ifade ediyor.

Sektörde elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının da aynı hızda geliştirilmesi beklenirken, uzmanlara göre önümüzdeki dönemde istasyon sayısının yanı sıra bakım, servis ve kesintisiz hizmet kapasitesi de kullanıcı deneyiminin belirleyici unsurlarından biri olacak.

Türkiye’de elektrikli araç pazarının büyümeye devam etmesi, şarj altyapısındaki operasyonel sorunların çözümünü de sektör açısından daha kritik hale getiriyor.