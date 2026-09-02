Borsa İstanbul’da şirket paylarında yaşanan hareketlilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimlere yansıdı. 1 Eylül 2026 tarihli açıklamalara göre, bazı şirketlerde ortak ve yöneticiler pay alırken, bazı şirketlerde şirket kaynaklı geri alımlar gerçekleştirildi.

Günün öne çıkan işlemlerinden biri KTLEV hissesinde gerçekleşti. Pusula Finans Holding, 65,03 TL fiyattan 3 milyon 575 bin 60 adet pay alarak şirketteki payını yüzde 28,90’a yükseltti.

MANAS tarafında ise Bank of America Corporation tarafından gerçekleştirilen işlemler dikkat çekti. Kurum, 33,07-33,31 TL fiyat aralığında 12 milyon 443 bin 788 adet alış ve 8 milyon 104 bin 894 adet satış gerçekleştirdi. İşlemler sonucunda şirketteki payı yüzde 4,48 seviyesine çıktı.

GLYHO hisselerinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 17,56 TL fiyattan 308 bin 473 adet pay alındı. Bu işlemle Kutman’ın şirketteki payı yüzde 36,29’a yükseldi.

BLUME tarafında Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 37,90-41,50 TL fiyat aralığından 164 bin 476 adet pay satın aldı. Bulut’un şirketteki payı yüzde 24,78’e çıktı.

FORTE hissesinde de Hasan Cengiz Bayrak tarafından 115,90-117 TL fiyat aralığından 186 bin adet pay alımı yapıldı. İşlem sonrasında şirketteki pay oranı yüzde 23,35 oldu.

Şirketlerden geri alım hamleleri

1 Eylül’de şirketlerin gerçekleştirdiği pay geri alımları da dikkat çekti.

LIDER, 31,59-32,54 TL fiyat aralığından 1 milyon 100 bin adet kendi payını geri aldı. MAGEN tarafından gerçekleştirilen geri alım ise 32,98-34,60 TL fiyat aralığında 1 milyon 744 bin adet olarak kayıtlara geçti.

EKIM 18,79-18,86 TL fiyat aralığından 100 bin adet, BALAT ise 67-69 TL aralığından 13 bin 155 adet pay geri aldı.

Öte yandan MEPET paylarında da ortaklık hareketi yaşandı. AVTUR, 16,68-20,50 TL fiyat aralığından 235 bin 617 adet MEPET payı satın aldı. İşlem sonucunda AVTUR’un MEPET’teki payı yüzde 0,31’e yükseldi.

ONCSM’de pay oranı sıfırlandı

Günün dikkat çeken satış işlemlerinden biri ONCSM hissesinde gerçekleşti. Bulls Portföy tarafından 800 bin 711 adet pay satılırken, portföyün şirketteki payı sıfırlandı.

TEZOL tarafında ise pay geri alım programının sona erdiği KAP’a bildirildi.

Böylece 1 Eylül tarihli KAP bildirimlerinde; şirket yöneticilerinin ve ortakların yaptığı alımlar, yüksek hacimli kurumsal işlemler ve şirketlerin pay geri alımları Borsa İstanbul’da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.