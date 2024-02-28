Tek kadın muhtarın görev yaptığı Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken muhtar adayları da sahaya inmeye başladı.

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adayları arasına Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu.

Diyarbakır Çermik gazetesinin haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan model Simurg Sarsılmaz, başka aday çıkmaz ise 4 erkek adaya karşı yarışacak.

Gelinlik modelliği yapan Sarsılmaz'ın güzelliği dikkat çekiyor.

Simurg, Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtti. Simurg, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.