İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Pay Piyasası ve Ödünç Pay Piyasası'nda oluşan temerrüt durumlarına ilişkin yeni bir duyuru yayımladı.

22 Eylül 2026 tarihli bildirimlerde, henüz yerine getirilmeyen yükümlülüklerden kaynaklanan temerrüt açıklarının kapatılması amacıyla çeşitli paylarda temerrüt alışı yapılacağı belirtildi.

Temerrüt alışı yapılacak hisseler

Pay Piyasası'nda oluşan temerrüt açığının giderilmesi amacıyla ASELS, THYAO, FROTO, OYAKC, YKBNK, VAKBN, TCKRC ve ZGYO pay sıralarında işlem gerçekleştirileceği açıklandı.

Ayrıca AKBNK payında da temerrüt alışına ilişkin işlem gerçekleştirildi.

Ödünç Pay Piyasası kapsamında ise TOASO, CIMSA ve HALKB pay sıralarında temerrüt alışı yapılacağı duyuruldu.

Böylece Takasbank'ın 22 Eylül tarihli duyurularında temerrüt işlemi kapsamında yer alan payların sayısı 12 oldu.

Bazı hisselerde işlemler tamamlandı

Takasbank tarafından yapılan açıklamalarda, bazı paylardaki temerrüt işlemlerinin tamamlandığı da belirtildi.

22 Eylül itibarıyla AKBNK, CIMSA, YKBNK ve HALKB pay sıralarındaki temerrüt işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Duyurularda, ilgili pay sıralarına satış emirlerinin girilebileceği bilgisi de yer aldı. Söz konusu temerrüt alışlarının takasının 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Dün de 6 hisse için temerrüt alışı duyurulmuştu

Takasbank, 21 Eylül 2026 tarihinde de bazı paylarda temerrüt alışı yapılacağını açıklamıştı.

Bir gün önceki duyuruda ODINE, ISGYO, OYAKC, FROTO, THYAO ve ASELS pay sıraları yer almıştı.

Bu işlemler kapsamında ODINE payındaki temerrüt işleminin 21 Eylül'de tamamlandığı açıklanmıştı.

Takasbank ayrıca ilgili kıymetin iki iş günü içerisinde piyasadan temin edilememesi ve nakdi uzlaşı sürecine geçilmesi durumunda uygulanacak takas süreçleri konusunda yatırımcıların gerekli işlemleri yapması gerektiğini bildirdi.