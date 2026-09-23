Gebze Belediyesi tarafından merhum başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gün maçlarında Gebze Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor rakiplerini mağlup etti.

Gebze Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk müsabakada, ev sahibi Gebze Belediyespor ile Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti 19-25 kaybeden Gebze Belediyespor, sonraki setleri 25-19, 25-17 ve 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gebze Belediyespor'da Gökhan Gökgöz kaydettiği 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Gürkan Uz 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

İBB Spor sahadan galip ayrıldı

Günün ikinci karşılaşmasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İstanbul Gençlik Spor Kulübü mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor; 26-24, 26-24, 22-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Ali Fazlı 22, Aleksov ise 18 sayı üreterek takımlarının galibiyetinde rol oynadı. İstanbul Gençlik Spor'un en skorer oyuncusu ise 20 sayı kaydeden Dick Kooy oldu.