SPK, pay geri alımlarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, belirli koşullar kapsamında gerçekleştirilen pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Hangi sınır kaldırıldı?

Yeni düzenleme, 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarını kapsıyor.

Buna göre, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır söz konusu geri alımlarda uygulanmayacak. Düzenleme, SPK'nın yeni bir duyuru yapmasına kadar geçerli olacak.

19 Mart 2025'teki düzenleme ne getiriyordu?

SPK, 19 Mart 2025 tarihli ilke kararıyla, payları borsada işlem gören şirketlere belirli şartlar altında genel kurul kararı beklenmeksizin yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabilme imkanı tanımıştı.

Bu kapsamda şirketlerin yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, programın öngörülen azami süresi, alınabilecek azami pay miktarı ve kullanılacak azami fon tutarının belirtilmesi gerekiyor. Kararın da özel durum açıklaması yoluyla kamuoyuna duyurulması gerekiyor.

Şirketlerin geri alım imkanları genişliyor

22 Eylül tarihli yeni karar, söz konusu çerçevede yapılabilecek geri alımlarda toplam geri alım bedeline ilişkin belirli üst sınırın uygulanmaması anlamına geliyor.

Ancak bu durum, şirketlerin herhangi bir sınırlama veya yükümlülük olmaksızın diledikleri miktarda hisse alabileceği anlamına gelmiyor. Geri alım işlemleri ilgili mevzuat, şirketin geri alım programı ve kamuya açıklama yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edecek. SPK'nın kendi açıklamasında da kararın belirli ilke kararı kapsamındaki geri alımlara yönelik olduğu belirtiliyor.

Borsa şirketleri açısından ne değişecek?

Kararın özellikle pay geri alım programı bulunan veya bu yönde adım atmayı planlayan halka açık şirketler açısından finansal esneklik sağlaması beklenebilir.

Pay geri alımları, şirketlerin piyasadaki kendi paylarını satın alması yoluyla dolaşımdaki pay miktarını azaltabilen bir uygulama. Ancak geri alım yapılması tek başına hisse fiyatının yükseleceği anlamına gelmiyor. İşlemin şirketin nakit pozisyonu, finansman yapısı, değerlemesi ve geri alım programının koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

SPK'nın kararı ise doğrudan bir fiyat hedefi veya piyasa garantisi getirmiyor; belirlenen kapsamda şirketlerin geri alım işlemlerindeki toplam bedel sınırını geçici olarak kaldırıyor.

Karar ne zamana kadar geçerli?

Yeni uygulama SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar yürürlükte olacak. Dolayısıyla düzenlemenin süresi için şu aşamada belirlenmiş kesin bir bitiş tarihi bulunmuyor.