Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 81. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Gazze karşısında eylemsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor ancak bu insani yardımların önünü açmadı' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 81. BM Genel Kurulu'na hitap etti. Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında, Gazze'deki insani duruma da sert eleştiriler yöneltirken, Ukrayna-Rusya savaşında sivil ve enerji hedeflerine yönelik saldırılara moratoryum çağrısında bulundu. Macron, 'Birkaç kişi uluslararası düzeni baltalayarak sınırlarını genişletebileceğine, diğerleri ulusların egemenliğini çiğneyerek kendi çıkarlarını ele geçirebileceğine ve bazıları da iklim veya yapay zeka olsun, gezegenin geleceğine karar verebileceğine inanıyor. Bize çok basit bir şekilde sorulan soru şu: Bir tür orman kanununa dönüşle mi yoksa medeni bir uluslararası toplumda mı yaşamak istiyoruz? Şimdi her zamankinden daha çok görevimiz, Birleşmiş Milletler'in yanında yer alarak tam olarak ortak iyiliğe karar vermek, ittifaklarını, kalkınma modellerini, geleceklerini özgürce seçmek isteyenlerin yanında olmaktır' ifadelerini kullandı. Macron, 'Mesajım, kararlı durmanız gerektiğidir. Gelişen duruma boyun eğmeyin. Yenilgi söylemi, imparatorlukların güçlerini kötüye kullanmasına ve bazı ulusların egemenliğini tehdit etmesine yol açıyor' dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Açıklamalarının devamında Macron, 'Ukrayna'da neredeyse 5 yıldır Rusya, sivillere karşı acımasız bir savaş yürütüyor ve egemen bir ülkenin topraklarını işgal ediyor. Fransa, Ukrayna halkının barış, güvenlik ve gelecek için meşru özlemlerine sarsılmaz destek vermeye devam edecektir. Fransa aynı zamanda Ukrayna ve Rusya arasında anlamlı müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlamasını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Ukrayna halkını savunmalıyız ve yaklaşan kıştan önce onları her zamankinden daha çok savunmalıyız, enerji açısından, daha fazla füze savunması açısından ve sivil nüfuslarını koruyarak. Bu nedenle de ikili bir moratoryum girişimini destekliyoruz. Her iki tarafta da enerji ve sivil altyapı konusunda bir moratoryum ve Karadeniz'de bir moratoryum. Bu, tahılın serbest bırakılmasına imkan sağlayacak ve birçok gelişmekte olan ülke için hayati önem taşıyan gıda güvenliği sorununu ele alacaktır. Bu ikili moratoryum şarttır. Bunu önerelim ve Rusya'yı kendi söylemlerinden sorumlu tutalım' şeklinde konuştu.

'Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir?'

Macron Yakın ve Orta Doğu'da her ülkenin ülkenin egemenliğine duyulan saygının herkese barış ve güvenlik getirebileceğini ve Fransa'nın da bunu savunduğunu belirtti. Macron, 'Güneyde köyleri birbiri ardına yıkılan, yerinden edilmiş Lübnanlıların egemenliğine saygı. Sadece tam egemen bir Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını bırakmasına ve Lübnanlılar ile tüm komşu ülkeler için güvenliğin yeniden sağlanmasına yol açabilir. Lübnan'ın ve halkının egemenliği. En temel hakları bugün hala ihlal edilen Filistinlilerin egemenliği. Bir yıl önce, tam burada, 12 devlet Filistin'i tanıdı. Bazılarının alaycı tavrını duyuyorum: 'Kağıt üzerinde tanıma, gerçeğe bakın.' Ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor ancak bu insani yardımların önünü açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı kenarda durup izlemek zorunda mıyız? Asla' diye konuştu.