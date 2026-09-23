Borsa İstanbul’da şirket paylarında gerçekleşen alım ve satım işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimler yatırımcıların gündeminde yer aldı.

22 Eylül 2026 tarihli açıklamalara göre 33 şirkette pay alım, satım veya geri alım işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerde özellikle şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı alımlar öne çıktı.

Şirketlerin geri alımları dikkat çekti

Geri alım gerçekleştiren şirketler arasında Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), Alves Kablo (ALBTN), Alfa Solar Enerji (ALFAS), Ata Gıda (ATAKP), Blume Metal (BLUME), DCT Trading (DCTTR), Efor Enerji (ENERY), Gedik Yatırım (GEDIK), İzdemir Enerji (IZENR), Kaleseramik (KLSYN), Masfen Enerji (MASFN), Mercan Kimya (MERCN), Metro Ticari ve Mali Yatırımlar (METRO), Net Holding (NTHOL), Trabzon Liman İşletmeciliği (TRALT) ve VakıfBank (VAKBN) yer aldı.

AHGAZ tarafından 954 bin 271 adet pay geri alınırken, işlemler 41,34-41,64 TL fiyat aralığında gerçekleştirildi. ENERY 2 milyon 515 bin 473 adet, METRO ise 1 milyon 170 bin 328 adet pay için geri alım yaptı.

GEDIK tarafında 935 bin 57 adet, IZENR tarafında 2 milyon adet ve VAKBN tarafında 500 bin adet pay geri alındı.

Ortak ve yöneticilerden dikkat çeken alımlar

KAP bildirimlerinde şirketlerin büyük ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği pay alımları da dikkat çekti.

Efor Holding, EFOR paylarında 17,47-18,70 TL fiyat aralığından 9 milyon 600 bin adet alım gerçekleştirdi. İşlem sonrasında holdingin şirket sermayesindeki payı %9,54'e yükseldi.

AZTEK paylarında ise iki ayrı alım gerçekleşti. Mazlum Hüseyin Ütebay 3 milyon 165 bin 246 adet pay alırken, sermayedeki payı %37,52'ye çıktı. Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Gökşen de 375 bin adet pay alarak payını %0,47'ye yükseltti.

INTET paylarında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından gerçekleştirilen 3 milyon 16 bin 101 adetlik alım da öne çıktı. İşlemlerin ardından Ömerbeyoğlu'nun sermayedeki payı %77,51'e ulaştı.

BURVA Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş, 30 bin adet pay alımı gerçekleştirirken, şirket sermayesindeki payı %56,78'e yükseldi.

GLYHO paylarında Mehmet Kutman'ın 300 bin adetlik alımı sonrasında payı %36,38'e çıktı. GENKM paylarında Macit Aydın'ın 550 bin adetlik alımıyla pay oranı %30,36'ya yükseldi.

Payını artıran diğer yatırımcılar

KAP bildirimlerine göre AKSGY paylarında Mehmet Emin Çiftçi 1 milyon adet alım gerçekleştirdi. Çiftçi'nin şirket sermayesindeki payı %1,03'e yükseldi.

AVGYO paylarında Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 350 bin 130 adet alım yapılırken, pay oranı %22,83'e çıktı.

METEN paylarında Metin Güneş'in 1 milyon 744 bin 662 adetlik alımı sonrasında payı %35,78'e yükseldi.

OZKGY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'ın 228 bin adetlik alımıyla pay oranı %51,83'e, SANEL Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım'ın 161 bin 102 adetlik alımıyla pay oranı %16,82'ye yükseldi.

SSAAT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamza Kaya da 272 bin 201 adet pay alarak şirketteki payını %28,01'e çıkardı.

EDATA’da satış gerçekleşti

Günün KAP bildirimleri arasında satış tarafındaki işlem ise EDATA oldu.

MT Portföy, EDATA paylarında 3 milyon 432 bin 57 adet satış gerçekleştirdi. İşlemin ardından MT Portföy'ün şirket sermayesindeki payı %3,00'e geriledi.

Öte yandan MOGAN paylarında Güriş Holding tarafından 284 bin 198 adet alım gerçekleştirilirken, holdingin sermayedeki payı %0,17'ye yükseldi.

22 Eylül’de öne çıkan pay işlemleri