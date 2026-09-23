Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yatırım fonlarına yönelik son dönemde aldığı kararlar sonrasında, tasfiye sürecine giren fonların portföylerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Link tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fonların güncel portföylerinde Link payının bulunmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada: "Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım fonlarına yönelik son dönemde aldığı kararlar kapsamında, tasfiye sürecine giren fonların güncel portföylerinde Link payının bulunmadığı görülmektedir.



Link olarak sermaye piyasalarındaki düzenleme ve gelişmeleri yakından takip ediyor, yatırımcılarımızın doğru ve güncel bilgiye ulaşması için gerekli açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şirket, sermaye piyasalarındaki düzenleme ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, yatırımcıların doğru ve güncel bilgiye ulaşabilmesi amacıyla gerekli açıklamaların ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Link'in açıklamasında, kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesinin sürdürüleceği ifade edildi.