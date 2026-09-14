Turkishtime tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması” sonuçlarına göre Mercedes-Benz Türk, TÜRKPATENT tarafından tescil edilen patent sayısında tüm sektörlerin lideri oldu. Ar-Ge çalışmalarını patent tescilleri ile somut çıktılara dönüştüren şirket, mühendislik yetkinliğini her geçen yıl güçlendirirken, global ölçekte değer üreten projelere katkı sağlamaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, tüm sektörler arasında tescillenen patent sayısında liderliğe ulaşırken, otobüs ve kamyon ürün gruplarında yürüttüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının somut sonuçlarını da ortaya koydu. Tescillenen patentler; Sıfır Emisyonlu Araçlar ve Enerji Sistemleri, Güvenlik, Dayanıklılık ve Fonksiyonel Güvenlik, Akıllı Araç Sistemleri ve Dijital Teknolojiler, Araç Mimarisi, Yapısal Sistemler ve Endüstriyelleştirme ile Sürücü ve Yolcu Deneyimi olmak üzere geleceğin mobilitesine yön veren temel teknoloji alanlarında yoğunlaşıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Daimler Truck’ın en önemli üretim ve AR-GE üslerinden biri konumundaki şirketimiz, sahip olduğu iki AR-GE Merkezi ile sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Burada geliştirilen teknolojiler ve mühendislik çözümleri yalnızca Türkiye’deki faaliyetlerimize değil, aynı zamanda global ölçekte ürün ve süreçlerin gelişimine de katkı sağlıyor. Sahip olduğumuz bu güçlü yetkinlik, Türkiye’nin global Ar-Ge ve mühendislik ağındaki stratejik konumunu her geçen gün daha da ileri taşıyor. Patent tescilinde tüm sektörler arasında Türkiye’de birinci sırada yer almamız, mühendislik gücümüzün, bilgi birikimimizin ve inovasyon kültürümüzün somut bir göstergesi. Patentlerimiz yalnızca yenilikçi fikirlerimizin tescillenmesini değil, aynı zamanda bu fikirleri müşterilerimiz için daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir çözümlere dönüştürme kabiliyetimizi de ortaya koyuyor. Güçlü insan kaynağımız, global sorumluluklarımız ve inovasyon odağımızla Türkiye’ye ve global mühendislik ağımıza katkımızı sağlamaya; müşterilerimizin bugünkü ihtiyaçlarına yanıt verirken geleceğin mobilitesini şekillendirecek teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.