Ulusal Antrepo Satın Alma Müdürü Berna Pomak, Ekovitrin’in sorularını yanıtladı. Ulusal Antrepo’nun hedeflerini, “Depolarda operasyon, kalite, müşteri deneyimi, çalışan verimliliği ve İSG süreçlerinde oluşan verileri tek bir yönetim aklında birleştirmek” şeklinde açıklayan Pomak, “Lojistikte tecrübe kişilerde durur; bir sorunun geçmişte nasıl çözüldüğü, o işi yapan kişiyle birlikte kaybolur” ifadelerini kullandı.

Ulusal Antrepo olarak yapay zekâ destekli bir yönetim altyapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Bu projeyle neyi hedefliyorsunuz?

Hedefimiz; depolarda operasyon, kalite, müşteri deneyimi, çalışan verimliliği ve İSG süreçlerinde oluşan verileri tek bir yönetim aklında birleştirmek. Yapay zekâyı insan tecrübesinin yerine geçen değil, uzmanlığı güçlendiren bir karar destek mekanizması olarak konumlandırıyoruz. Böylece yalnızca gerçekleşen olayları raporlayan değil; risklerini yönetebilen ve yönetime doğru zamanda doğru bilgiyi sunan, akılcı karar alabilen bir yapı amaçlıyoruz.

Yapay zekâ operasyonel performans ve KPI yönetimine nasıl katkı sağlayacak?

Depolama süreçleri içerisinde yer alan araç bekleme süreleri, hasar oranları, hata seviyeleri ve düzeltici faaliyetlerin kapanış süreleri gibi operasyonu etkileyen süreçler tek ekranda izleniyor. Bu sistemler hatayı anlık tespit ediyor, ekipler problemin kaynağını aramak yerine doğrudan aksiyonu konuşuyor. Veriyi izleyen değil, veriden aksiyon üreten bir performans yönetimine dönüşüyoruz.

Bu yapı, şirket içindeki bilgi ve tecrübenin korunmasına nasıl katkı sağlayacak?

Lojistikte tecrübe kişilerde durur; bir sorunun geçmişte nasıl çözüldüğü, o işi yapan kişiyle birlikte kaybolur. Yaşanan uygunsuzluklar, alınan aksiyonlar ve sonuçları artık sistemde kayıtlıdır. Sonraki adımımız, benzer bir durum tekrar ettiğinde geçmişteki çözümü yapay zekâ desteğiyle önümüze getirmektir. Tecrübeyi kişiye bağlı olmaktan çıkarıp kurumun ortak hafızasına dönüştürmekteyiz.

Yapay zekâ müşteri deneyimi ve memnuniyet yönetimine nasıl katkı sağlayacak?

Müşteriyi, süreci dışarıdan takip eden taraf olmaktan çıkarıyoruz. Kendi yükünü, stok durumunu ve bekleme sürelerini anlık görebilirler. Talepler ve şikâyetler aynı sistemde kayda geçer; kime atandığı ve ne zaman kapandığı izlenebilir. Böylece memnuniyet, anket sonucu olmaktan çıkıp sürekli ölçülen bir sürece dönüşür. Müşteriyle aynı veriye bakarak süreci birlikte yönetmeyi hedefliyoruz.

ULUSAL ANTREPO SATIN ALMA MÜDÜRÜ BERNA POMAK, “ANTREPO VE DEPOLARDAKİ EŞYANIN VERİSİ MÜŞTERİNİN TİCARİ SIRRIDIR. ROL BAZLI YETKİLENDİRME, ERİŞİM KONTROLÜ VE İŞLEM LOGLARIYLA VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORUZ” DEDİ.

Kalite yönetimi ve iş sağlığı güvenliği süreçlerinde yapay zekâ size ne kazandıracak?

Kalite yönetim sistemi çoğu firmada denetim döneminde hatırlanan bir klasördür. Bu sistemde denetim bulguları, uygunsuzluklar, ramak kala olayları, iş kazaları ve düzeltici faaliyetler uçtan uca izleniyor. Kalite ve İSG süreçlerini reaktif yapıdan proaktif ve veri odaklı yönetime taşıyoruz.

Tüm bu veriyi tek bir yapıda toplamak, veri güvenliği açısından nasıl yönetiliyor?

Antrepo ve depolardaki eşyanın verisi müşterinin ticari sırrıdır. Rol bazlı yetkilendirme, erişim kontrolü ve işlem loglarıyla veri güvenliğini sağlıyoruz. Yapay zekâ katmanı da aynı yetki sınırları içinde çalışıyor. Böylece verinin erişimi, kullanımı ve izlenebilirliği kontrollü şekilde yönetiyoruz.

Geleceğin deposu sizce nasıl olacak ve Ulusal Antrepo bu dönüşümün neresinde yer alacak?

Farklı lokasyonlardaki antrepo, depo ve özel koşul gerektiren (yanıcı, soğuk, serin vb.) depoların tek bir sistem üzerinden izlendiği ve yönetildiği akıllı bir yapı, yalnızca eşyanın muhafaza edildiği bir alan değil; operasyonu izleyen, veriden öğrenen ve kararı destekleyen bir yönetim merkezi sunar.

Ulusal olarak sıcaklık takibinden kalibrasyon ve bakım süreçlerine, kalite ve İSG kontrollerinden operasyonel performansa kadar tüm kritik verileri aynı platformda yönetmeyi hedefliyoruz. Bunu bir teknoloji vaadiyle değil, sahadaki tecrübemizi ölçülebilir hale getirerek depolarda oluşan riskleri yönetme, uyarı ve ikaz teknikleri ile daha güvenli depolama yapmayı amaçlıyoruz.

Amacımız, kontrol edilebilirliği ve izlenebilirliği en üst seviyeye çıkararak “geçmişi raporlayan depo” anlayışından “anlık izleyen, öğrenen ve geleceği öngören depo” modeline geçmektir.