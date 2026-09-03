Volkswagen Ticari Araç pick-up segmentindeki premium modeli Amarok için, Eylül ayına özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında Amarok satın almayı planlayan müşteriler avantajlı kredi seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

Amarok modelleri için Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle düzenlenen kredi kampanyasında, tüzel müşterilerin 2 milyon TL kredi kullanımında 6 ay için ve 1,25 milyon TLkrediye 12 ay için yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında 2 milyon TL kredi kullanımında 18 ay için yüzde 1,96 ve 24 ay için yüzde 2,27 faiz oranı ile 36 ve 48 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

Tüm Volkswagen Yetkili Satıcılarında, 28 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanya stoklarla sınırlı.