Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından bu yıl 18.kez düzenlenen Effie Ödülleri açıklandı. Aras Kargo, "Dur Kal, Kal! Mahallende Aras Burası Var!" kampanyasıyla sahadaki gerçek bir müşteri ihtiyacından yola çıkarak kurduğu iletişimi ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürmesiyle Bronz Effie'yi almaya hak kazandı.

Ryno Creative Hub imzalı kampanya, evde kargo bekleme zorunluluğunu hayatın içinden bir mizahla ele alıyor. Müşterilerin gönderilerini diledikleri zaman kendilerine en yakın Aras Burası esnaf noktasından teslim alabildiği modeli, "Dur Kal, Kal!" çağrısıyla mahallenin kendi diline taşıyor.

"Aras Burası ile esnaf iş ortaklarımız için de değer yaratan bir ekosistem oluşturuyoruz"

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, ödülle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Aras Kargo olarak işimizin özünde bağ kurmak, köprü olmak var. 'Dur Kal, Kal! Mahallende Aras Burası Var!' kampanyasıyla müşterimize 'kargonu bekle' demek yerine 'kargon zaten mahallende' diyebilmek istedik. Aras Burası, Türkiye'nin en geniş erişim ağını mahallenin ve esnafın gücüyle birleştiren bir model. Aynı zamanda esnaf iş ortaklarımız için de değer yaratan bir ekosistem oluşturuyoruz; işletmeler hem ek gelir elde ediyor hem de artan müşteri trafiğiyle kendi ticari döngülerini güçlendiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm Araslara, kreatif ajansımız Ryno Creative Hub'a ve Aras Burası ağımızın gücünü oluşturan binlerce esnaf noktamıza teşekkür ediyoruz."