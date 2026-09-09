Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülecek lojistik operasyonlarda OMSAN Lojistik tercih edildi. Şirket, konferans için yurt dışından Türkiye’ye getirilecek malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımalarının yanı sıra, 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki tüm taşıma operasyonlarını yönetecek.

Dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan COP31’in lojistik süreçlerinde üstlenilen bu kapsamlı görev, OMSAN Lojistik’in operasyonel yetkinliğini ve büyük ölçekli organizasyonların lojistik süreçlerini yönetme kabiliyetini ortaya koyuyor.

Dünyanın İklim Gündemi Antalya’da Buluşacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları, hükümetler arası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek konferans, küresel iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olacak.

Devlet ve hükümet temsilcileri, bakanlar, delegasyon başkanları ve uluslararası paydaşların katılacağı COP31’de; küresel iklim eylemi, iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum, adil dönüşüm ve 2030 öncesi iklim hedefleri gibi kritik konular ele alınacak.

Demiralp ve Tansık COP31 Hazırlıklarını Değerlendirdi

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralpile bir araya geldi. Görüşmede konferansın hazırlık süreci ve OMSAN Lojistik’in üstleneceği lojistik operasyonlar değerlendirildi.

COP31’in mekân yönetimi de dahil olmak üzere operasyonel ve lojistik süreçlerinden sorumlu olan Demiralp ile Tansık, görüşmede organizasyonun uluslararası önemi, lojistiğin kritik rolü ve sürdürülebilir taşımacılığın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tansık: “Bu görev bizim için büyük bir onur”

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık, COP31 kapsamında OMSAN Lojistik’in tercih edilmesini şirketin operasyonel gücüne ve yükselen başarı grafiğine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Tansık, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“COP31 yalnızca Türkiye için değil, dünyanın geleceği açısından da son derece önemli bir buluşma. Böylesine büyük bir organizasyonun uluslararası taşımalarını ve devasa bir etkinlik alanındaki taşıma operasyonlarını üstlenmek bizim için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluk. Bu görevi, yükselen başarı grafiğimizin, operasyonel yetkinliğimizin ve kurumumuza duyulan güvenin önemli bir takdiri olarak değerlendiriyoruz.

Dünyanın geleceğinin konuşulacağı COP31 için dünyanın farklı noktalarından Antalya’ya uzanan ve etkinlik sahasında devam eden büyük bir lojistik operasyonu yöneteceğiz. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu küresel organizasyona lojistik gücümüzle katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.

OMSAN Lojistik’in COP31 kapsamında üstleneceği sorumluluklar uluslararası taşımalarla sınırlı kalmayacak. Yurt dışından konferans için getirilecek malzeme ve ekipmanların Türkiye’ye taşınmasını OMSAN gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra, 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki tüm taşıma operasyonlarını da yöneteceğiz. Böylece uluslararası taşımalardan etkinlik sahasındaki lojistik hareketliliğe kadar uzanan geniş bir operasyon zincirinin sorumluluğunu üstlenmiş olacağız.”