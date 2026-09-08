Lojistik sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Alışan Lojistik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ortaya koyan 2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. GRI 2021 Standartları doğrultusunda hazırlanan rapor, şirketin 1 Ocak–31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsıyor.

Alışan Lojistik, 2025 yılında toplam sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 13,6 azaltarak 58.581,35 ton CO₂e’den 50.634 ton CO₂e’ye düşürdü. Kapsam 1 emisyonları, taşınan yük miktarı ve kat edilen toplam mesafedeki artışa rağmen büyük ölçüde sabit tutulurken; Kapsam 2 emisyonları 1.992,30 ton CO₂e’ye, Kapsam 3 emisyonları ise 21.785,82 ton CO₂e’ye geriledi.

Şirketin emisyon azaltım performansında filo modernizasyonu, rota optimizasyonu, sürücü performansının dijital olarak izlenmesi, enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir enerji kullanımı ve kaynak verimliliği projeleri belirleyici oldu. 2025 yılı sonunda filodaki Euro 6 normuna uygun araçların oranı yüzde 91,34’e ulaşırken, ton-kilometre başına dizel tüketiminde 2024’e göre yüzde 84 azalma kaydedildi.

Yenilenebilir enerji ve su verimliliğinde somut ilerleme

Alışan Lojistik’in Konya Lojistik Merkezi’nde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle üretilen elektrik miktarı 2025 yılında yüzde 76 arttı. Şirket ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, LED dönüşümleri, sensörlü aydınlatma sistemleri ve yenilenebilir elektrik tedariki gibi uygulamalarla enerji performansını geliştirmeyi sürdürdü.

Su kaynaklarının verimli kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında garaj lokasyonunda Ekim 2025’te yağmur suyu hasadı sistemi devreye alındı. Toplanan yağmur suyunun araç yıkama ve benzeri operasyonlarda kullanılmasıyla, karşılaştırılan ekim-aralık dönemindeki su tüketimi 1.139 m³ten 893 m³e gerileyerek yüzde 21,6 azaldı. Filo Merkezi ve Konya lokasyonlarındaki toplam su tüketiminde ise 2024’e göre yüzde 52 düşüş sağlandı.

EcoVadis puanı 72’ye yükseldi

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik başlıklarında değerlendiren uluslararası EcoVadis platformundaki ilerlemesini de sürdüren Alışan Lojistik’in puanı; 2023’te 45, 2024’te 56 iken 2025’te 72’ye yükseldi. Bu sonuçla Alışan Lojistik, 2025 EcoVadis Gümüş Madalya’nın sahibi oldu. Şirket, dünyanın önde gelen çevresel raporlama platformlarından CDP’nin İklim Değişikliği değerlendirmesindeki B skorunu da korudu.

İnsan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımı

Alışan Lojistik, sürdürülebilirlik yaklaşımını çevresel performansla sınırlı tutmayarak; 1.500’e varan çalışanını odağına alan çalışan deneyimi, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık, iş sağlığı ve güvenliği ile insan haklarını da temel öncelikleri arasında konumlandırıyor.

2025 yılında Yönetim Kurulu’ndaki kadın temsil oranı yüzde 50’ye ulaşırken, merkez ofisteki kadın çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22 arttı. Eşit işe eşit ücret, fırsat eşitliği, ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ve etik bildirim mekanizması, şirketin insan ve yönetişim politikalarının temel unsurları arasında yer aldı.

İş sağlığı ve güvenliği alanında ise risklerin operasyon başlamadan belirlenmesi, çalışan katılımı, VR destekli eğitimler ve dijital olay bildirim sistemleri öne çıktı. Marmara Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve sürücülerde uyku ile yorgunluk durumunu kamera kullanmadan uzaktan izlemeyi amaçlayan sistem de şirketin yenilikçi güvenlik uygulamaları arasında yerini aldı.

“Sürdürülebilirliği gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz”

Alışan Lojistik CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Alışan, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Alışan Lojistik olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir gereklilik değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun temel bir parçası olarak görüyoruz. Operasyonlarımızı büyütürken toplam emisyonlarımızı azaltmış olmamız, verimlilik, teknoloji ve doğru planlamanın birlikte yaratabileceği etkiyi göstermesi açısından çok değerli. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızdan filo dönüşümümüze, su verimliliğinden çalışanlarımızın güvenliği ve gelişimine kadar attığımız her adımı uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızın bir parçası olarak ele alıyoruz.”

Türkiye genelinde 17 şehirde, 27 depo, 287 bin metrekarelik depolama alanı, yaklaşık 366 bin palet kapasitesi ve 1.470’in üzerinde araçla faaliyet gösteren Alışan Lojistik; 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.