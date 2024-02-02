1779 yılında John Fothergill tarafından The Religious Society of Friends adına Manchester’ın kuzey bölgesi Yorkshire’da kurulan Ackworth School, yaklaşık 250 yıllık köklü geçmişiyle İngiltere’nin en saygın okulları arasında yer alıyor.

Ackworth School'un 250 yıllık birikimi ve Mektebim Koleji'nin vizyonu ile bu birleşmenin eğitimde yeni ufuklar açacağını dile getiren Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, ayrıca iki kurumun iş birliğinin, öğrencilere kültürel çeşitlilik, dil becerileri ve uluslararası ilişkilerde benzersiz bir avantaj sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Yapılan iş birliği kapsamında hazırlık programı, öğrenci değişimi, dil kampları, müfredat paylaşımı ve öğretmen eğitimi konularında iş birliği kararı alındığını vurgulayan Ümit Kalko öğrencilerimiz yapılan iş birliği sayesinde İngiltere’nin en prestijli üniversitelerine aracısız ve ek program olmadan yerleşebilecek.

Bu güçlü iş birliği ile Mektebim Koleji'nin öğrencilere sunduğu fark yaratan yenilikçi eğitim anlayışını daha da güçlendireceğini ifade eden Kalko, her iki kurumun da öğrencilerine sadece akademik başarı değil, aynı zamanda küresel bir perspektif kazandırmayı amaçlayarak, birleşik bir vizyonla yollarına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Bu anlaşmanın en büyük mimarlarından birisinin Endless Abroad olduğunu belirten Ümit Kalko Endless Abroad nezdince CEO’su Gökmen Özdemir’e teşekkür etti.

Gerçekleşen imza töreninde Ackworth Scholl’un dinamik ve ileri görüşlü bir okul olduğunu söyleyen Ackworth Scholl Genel Müdürü Anton Maree şöyle devam etti: “sadece yaratıcı düşünen değil, aynı zamanda etik ve sorumlulukla hareket eden esnek bireyler geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi kendilerini güvenle ifade eden, başkalarına saygılı olmak başta olmak üzere tüm ahlaki değerlere sahip iyi insanlar olarak yetişmeleri için çalışıyoruz.”

Mektebim Kolejiyle yaptıkları iş birliğinin, öğrencilere çeşitli eğitim programlarına erişim sağlayacağını ifade eden Anton Maree, “Bu programlar arasında dil değişim programları, kültürlerarası etkileşim projeleri ve ortak öğrenme etkinlikleri bulunacak. Öğrencilere hem İngiltere'deki hem de Türkiye'deki eğitim kurumlarının kaynaklarından faydalanma fırsatı sunulacak” diyerek sözlerini bitirdi.