Türkiye’de çayın nasıl ve hangi suyla demlenmesi gerektiği konusunda yıllardır süren tartışmaya Samsun’daki çay ocağı esnafından farklı bir yöntem geldi. Bazı çaycılar, daha yoğun ve dengeli bir tat elde etmek için çayı doğrudan sıcak suyla buluşturmak yerine soğuk suyla hazırlamayı tercih ediyor.

Yöntemde kuru çayın üzerine kaynar su dökülmüyor. Çay, soğuk suyla birlikte yavaş yavaş buharın etkisiyle demleniyor. Bu işlem yaklaşık 40-45 dakika sürüyor.

“Yavaş demlendiği için lezzeti daha farklı”

Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, çayın hem sıcak hem de soğuk suyla hazırlanabileceğini ancak kendi iş yerlerinde soğuk suyla demleme yöntemini tercih ettiklerini söyledi.

Göğne, yöntemin temelinde çayın acele ettirilmeden demlenmesi olduğunu belirterek, soğuk suyla hazırlanan çayın daha geç bayatladığını ve demini daha iyi aldığını ifade etti.

Çayın sıcak suyla hazırlanması durumunda ise önce demliğe su konulması, ardından çayın eklenmesi gerektiğini aktaran Göğne, kuru çayın üzerine doğrudan sıcak su dökülmesinin doğru bir yöntem olmadığını savundu.

Evde yapılan en büyük hata ne?

Çaycı Göğne’ye göre evlerde çayın lezzetini etkileyen en önemli noktalardan biri demleme sırası. Çayın önce demliğe konulup üzerine sıcak su eklenmesinin, çayın tadının acılaşmasına neden olabileceğini belirten Göğne, bu yöntemde çayın adeta haşlandığını ve yanabildiğini söyledi.

Çay ocağında kullanılan kazan ve demleme sisteminin evlerdeki standart demliklerden farklı olduğunu da belirten Göğne, yüksek ısıda ancak yavaş gerçekleştirilen demleme işleminin çayın aromasını etkilediğini ifade etti.

10 dakikada çay mı, 45 dakikada çay mı?

İki yöntem arasındaki en belirgin fark ise hazırlama süresinde ortaya çıkıyor.

Sıcak suyla hazırlanan çay yaklaşık 10 dakika içerisinde servise hazır hale gelirken, soğuk suyla başlayan ve buharla yavaş şekilde demlenen çayın hazır olması 40-45 dakikayı buluyor.

Çaycıların aktardığına göre uzun süren bu yöntem, çayın daha yavaş demlenmesini sağlarken tazeliğini de daha uzun süre korumasına yardımcı oluyor.

Vatandaşların tercihi zamana göre değişiyor

Samsun’da çay tüketen vatandaşlar da iki yöntem arasında tat farkı bulunduğunu ifade ediyor. Ağır ağır demlenen çayın tadını farklı bulan vatandaşlar, zamanın kısıtlı olduğu durumlarda ise daha hızlı hazırlanabilen sıcak su yöntemini tercih ediyor.

Çayın lezzetinde kullanılan çayın kalitesi kadar demleme yöntemi, sıcaklık ve süre gibi unsurların da etkili olduğu belirtiliyor.