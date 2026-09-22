Olay, saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli silahla çevreye ateş açtı.

Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

Veliler okula akın etti

Saldırı haberinin duyulmasının ardından çok sayıda veli okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

Saldırgan yakalandı

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik açıklamasında olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

RTÜK'ten yayıncılara uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da olayın ardından yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. RTÜK, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için yalnızca yetkili makamların açıklamalarının esas alınması gerektiğini belirtti.

Kurul ayrıca olay anına ilişkin şiddet içeren veya travmatik görüntülerin paylaşılmaması, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması ve öğrenciler ile ailelerin mahremiyetine özen gösterilmesi çağrısında bulundu.