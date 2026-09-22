Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir genelinde yürütülen eğitim ve ibadet yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Sekmen, TOKİ Ortaokulu'ndaki iyileştirme çalışmaları ile Murat Ellik Bulvarı'nda inşa edilecek yeni cami alanında denetimlerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eğitim yatırımlarına verdikleri öneme dikkat çekerek, 'TOKİ Ortaokulu'muzda iyileştirme çalışmalarımızı inceledik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da ihmal etmeyerek hasbihal eyledik. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitim hayatlarını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

Şehrin manevi yapısını güçlendirecek yeni bir projenin müjdesini de veren Başkan Sekmen, 'Murat Ellik Bulvarı'nda inşa edilecek olan camii ve diğer yatırım alanlarımızı gezdik. Şehrimizin semalarını Ezan-ı Muhammedi ile yankılandıran camilerimizin sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle gönül birliği içerisinde eser ve hizmet siyasetimizle kadim şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız İnşallah' ifadelerini kullandı.

Belediyenin hem eğitim alanında hem de sosyal ve dini donatı alanlarında yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi.