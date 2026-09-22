Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Genel Başkanları, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Tuncer Bakırhan, 'Bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye talibiz' dedi.

DEM Partisi Genel Başkanları Tülay Hamitoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da bir otelde Alevi kurumlarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir konuşma yapan Bakırhan, 'Aslında biraz önce bahsedildiği üzere geçmişi, hayatı, geleceği birlikte tartışıyor ve birlikte yaşıyoruz. Aleviler bizim için çok önemlidir. Onların 'İnsan insana köprü olmalıdır' öğretisi tam da bu süreç için aslında söylenmiş, bu süreç için dikkate alınması gereken çok önemli bir belirlemedir' diye konuştu.

'Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil'

Alevilerin, herkesin eşit koşullarda ve rızalık temelinde ortak bir gelecek kurması gerektiğini vurgulayan Bakırhan, şöyle dedi:

'Alevi eşit olursa Kürt eşit olur, Alevi eşit olursa Kürt özgür olur. Alevi eşit olursa o zaman memlekete demokrasi gelir. Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil. Bu süreç hepinizin sürecidir. Masada sadece Kürtler yok. Masanın aslında etrafında, biraz önce bahsettiğim gibi başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir. Süreç 86 milyonundur, Türkiye'nindir.'

'Bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye talibiz'

Bu ülkeyi en güzel, 'rızalık' nedir bilenlerin yönetebileceğini dile getiren Bakırhan, 'Biz biraz önce saydığımız demokratik bir yönetime yürüme çağrısı yapıyoruz Alevilere. Rızalığı bilenler doğru yürür, hem doğru mücadele eder hem de emin olun çok iyi yönetirler ülkeyi. Daha önce söylemiştik kongre de, bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye talibiz' diye konuştu.

Program basına kapalı olarak devam etti.