AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Atatürk Bulvarı Şehir Geçişinde bulunan 12 kilometrelik yan yolların yenilenmesi için yapım ihalesinin 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'ın ulaşım altyapısına yönelik yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alkayış, Milletvekili İshak Şan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini ve kentte devam eden ve planlanan ulaşım yatırımlarını görüştüklerini belirtti.

Görüşmede özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiği nedeniyle yıpranan Atatürk Bulvarı yan yollarının yenilenmesi talebini Bakan Uraloğlu'na ilettiklerini ifade eden Alkayış, yatırımın ihale tarihinin belli olduğunu duyurdu.

Milletvekili Alkayış, 'Adıyaman'ımızın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milletvekilimiz İshak Şan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek şehrimizin ulaşım yatırımlarını kapsamlı şekilde istişare ettik.

Bugün geldiğimiz noktada bu önemli yatırımın ihale tarihini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk Bulvarı'ndaki 12 kilometrelik yan yollarımızın yapım ihalesi 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiğinin yollar üzerinde oluşturduğu yıpranmaya dikkat çeken Alkayış, yapılacak çalışmalarla yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirileceğini söyledi.

Alkayış, Adıyaman'ın ihtiyaçlarını ilgili bakanlıklarla birlikte takip etmeye ve yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yatırımın kent ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.