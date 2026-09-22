TLY fonunda yaşanan gelişmeler, yatırım fonlarında son dönemde ortaya çıkan likidite sorunlarının boyutunu da gözler önüne serdi.

Süreç 28 Ağustos'taki düzenlemeyle hızlandı

TLY'deki hareketliliğin başlangıç noktalarından biri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli kararı oldu. SPK, bazı serbest fonlarda portföyün likidite yapısı, varlıkların piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve yatırımcıların iade taleplerinin fon üzerindeki etkilerini dikkate alarak fonların pay değerleme ve iade esaslarında değişikliğe gitti.

Tera Portföy de TLY'nin aralarında bulunduğu bazı fonlarda yeni kurallara uyum için portföy düzenlemeleri yapıldığını KAP üzerinden duyurdu. Şirket, TLY ve TMV fonlarında gerekli portföy uyarlamalarının 31 Ağustos itibarıyla tamamlanma aşamasına getirildiğini bildirdi.

Ancak takip eden günlerde TLY'deki yatırımcı hareketliliği belirgin biçimde arttı.

En büyük çıkış 1 ve 2 Eylül'de yaşandı

28 Ağustos'taki düzenlemenin ardından ilk işlem gününde TLY fonundan 6 milyar liranın üzerinde net para çıkışı gerçekleşti.

Asıl dikkat çekici hareket ise eylül ayının ilk günlerinde görüldü. 1 Eylül'de yaklaşık 28,4 milyar liralık, 2 Eylül'de ise 21,7 milyar liralık net nakit çıkışı yaşandı.

Özellikle 2 Eylül'de yatırımcı hareketliliği dikkat çekti. Bu tarihte yaklaşık 4 bin 335 yatırımcı TLY'den çıkış yaptı.

Sonraki günlerde de çıkışlar devam etti. 3 Eylül'de yaklaşık 3,8 milyar lira, 4 Eylül'de ise 7,5 milyar lira net çıkış gerçekleşti.

Böylece fon, düzenleme sonrasında giderek artan bir likidite baskısıyla karşı karşıya kaldı.

8 bin 560 yatırımcı fondan çıkmayı başardı

Eylül ayının ikinci haftasında da TLY'deki para çıkışı sürdü. 7 Eylül haftasının ilk günlerinde milyarlarca liralık çıkışlar görülürken, yatırımcı sayısındaki azalma da devam etti.

8 Eylül'de yaklaşık 7,5 milyar lira, 9 Eylül'de 6,9 milyar lira, 10 Eylül'de 5,2 milyar lira ve 11 Eylül'de 5,9 milyar liralık net nakit çıkışı gerçekleşti.

14 Eylül haftasında da çıkış sürdü. 15 Eylül'de 9 milyar liranın üzerinde net nakit çıkışı gerçekleşirken, 16 Eylül'de temerrüt kararının açıklanmasından hemen önceki süreçte yaklaşık 7,8 milyar liralık çıkış daha yaşandı.

Toplam tabloda ise 28 Ağustos sonrasındaki dönemde TLY'den yaklaşık 59,6 milyar liralık net nakit çıkışı gerçekleşti. Bu süreçte yaklaşık 8 bin 560 yatırımcı fondan ayrıldı.

16 Eylül'de temerrüt açıklandı

TLY'deki çıkışların ardından krizin önemli dönüm noktası 16 Eylül oldu.

Tera Portföy'ün bazı fonlarında yatırımcıların paylarını nakde çevirmesine ilişkin ödemelerde sorun yaşandığı açıklandı. Aynı süreçte TLY'nin de aralarında bulunduğu bazı fonlarda pay değeri hesaplama ve iade esasları değiştirildi. Yeni uygulamada fiyat hesaplama sıklığı aylık düzene çekilirken, yatırımcıların satım bedellerinin hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde ödenmesi öngörüldü.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise yaşanan gelişmeleri "geçici likidite sıkıntısı" olarak nitelendirirken, şirketin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda likidite yönetimi ve aracı kurumlarla mutabakat sürecinin sürdüğü belirtildi.

Şimdi 102 bin 616 yatırımcı tasfiye sürecini bekliyor

TLY'de 16 Eylül itibarıyla yatırımcı sayısı 102 bin 616 seviyesindeydi. Fonun büyüklüğü ise yaklaşık 243,6 milyar lira olarak kaydedildi.

SPK'nın 17 Eylül'de açıkladığı tasfiye sürecine ilişkin kararlarla birlikte TLY de tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında yer aldı. Kurul daha sonra tasfiye sürecinde portföy varlıklarının daha uygun piyasa koşullarında satılabilmesine imkan sağlamak amacıyla belirli süreyi 3 aydan 6 aya çıkardı. SPK, bu değişikliğin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini de açıkladı.

Bundan sonraki süreçte kritik soru ise şu: TLY'de tasfiye kararından önce satış talimatı veren kaç yatırımcı bulunuyor ve fonda kalan yatırımcıların alacakları hangi koşullarda ödenecek?

Bu soruların yanıtı, tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin ayrıntıların netleşmesiyle ortaya çıkacak.