İstanbul Boğazı'nın Kanlıca kıyısındaki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, bu kez Hamdi Ulukaya'nın satın alma teklifiyle gündemde. ABD'de yaşayan iş insanının, İstanbul'da daha fazla zaman geçirme planı kapsamında ev arayışına girdiği ve tarihi yalıyı gezerek mülk hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un 21 Eylül tarihli yazısında yer verdiği bilgilere göre Ulukaya, Faruk Yalçın'ın mirasçılarına yalı için 30 milyon dolarlık teklif sundu. Teklifin kabul edilip edilmediğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yalının fiyatı 70 milyon dolardan 55 milyon dolara indi

Faruk Yalçın'ın 2008'deki ölümüne kadar yaşadığı yalı, mirasçıları tarafından satışa çıkarıldı. İlk etapta 70 milyon dolar talep edildiği, ancak bu fiyata alıcı çıkmaması üzerine satış bedelinin 55 milyon dolara indirildiği aktarıldı.

Yaklaşık 2,68 milyar liralık satış bedeline karşılık gelen 55 milyon dolarlık fiyatla satışta bulunan yalı için Ulukaya'nın önerdiği belirtilen 30 milyon dolar ise yaklaşık 1,46 milyar liraya denk geliyor. Böylece taraflar arasında yaklaşık 25 milyon dolarlık fiyat farkı bulunuyor.

Hamdi Ulukaya yalıyı gezdi

Cankurt'un aktardığına göre Ulukaya, İstanbul'da yaşayacağı dönemde bir yalıda oturma fikri kapsamında Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı ile ilgilendi. Yalıyı gezerek ayrıntılı bilgi alan Ulukaya'nın mülkü beğendiği ve ardından teklifini ilettiği öne sürüldü.

Faruk Yalçın 1989'da restore ettirmişti

Kanlıca'daki tarihi yapı, Faruk Yalçın'ın mülkiyetine geçtikten sonra 1989 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Yalçın, ailesiyle birlikte 2008'deki vefatına kadar burada yaşadı. Yapı zaman içinde “Faruk Yalçın Yalısı” adıyla da anılmaya başladı.

Yalının geçmişi ise Faruk Yalçın döneminden çok daha eskiye uzanıyor. Tarihi yapı, Kanlıca'nın önemli sahilhanelerinden biri olarak biliniyor.

Hamdi Ulukaya'nın 30 milyon dolarlık teklifinin mirasçılar tarafından kabul edilip edilmeyeceği ve satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki süreçte netleşecek.