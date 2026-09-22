Berlin’de 20 Eylül’de gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimleri, başkent siyasetinde dengeleri değiştiren bir sonuç ortaya çıkardı. Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu Sol Parti (Die Linke), yüzde 25,7 oyla seçimi ilk sırada tamamladı. CDU yüzde 18,8, AfD yüzde 16,2, Yeşiller yüzde 14,3 ve SPD yüzde 12,1 oy aldı.

Bu sonuçla birlikte Eralp’in Berlin Eyalet Başbakanı ve aynı zamanda kentin belediye başkanı olmasının önü açıldı. Ancak görevin kesinleşmesi için koalisyon görüşmelerinin tamamlanması ve gerekli parlamento çoğunluğunun oluşturulması gerekiyor. Sol Parti’nin SPD ve Yeşiller ile olası bir koalisyon kurması gündemde.

“Berlin’i yeniden birbirine yakınlaştırmak istiyoruz”

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Eralp, kendisine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Berlin’de daha uygun maliyetli bir yaşam ve toplumun farklı kesimlerinin yeniden birbirine yaklaşması gerektiğini belirten Eralp, seçim kampanyasında kendilerine güvenen seçmenlerin mesajının önemli olduğunu söyledi.

Eralp, özellikle siyasi olarak yeterince temsil edilmediğini düşünen kesimlerden gelen desteğe dikkat çekerek, daha yaşanabilir ve herkes için erişilebilir bir Berlin hedeflediklerini ifade etti.

“Bu sonuç dayanışmanın ve demokrasinin zaferi”

Eralp, seçim sonucunu yalnızca partisinin başarısı olarak değil, Berlin’deki toplumsal çeşitlilik ve dayanışmanın verdiği bir mesaj olarak değerlendirdi.

Berlinlilerin CDU yönetimini değiştirme ve kentte yaşam maliyetlerini düşürme yönünde kendilerine bir görev verdiğini savunan Eralp, farklı köken, inanç ve yaşam tarzlarına sahip tüm Berlinlilere hizmet edeceğini söyledi.

“Burada doğan insanlar yabancı değil, Berlinlidir”

Eralp’in seçim sonrası açıklamalarında göçmenlerin kentteki konumuna ilişkin mesajları da öne çıktı.

“Yabancı düşmanlığı” kavramının kullanımına ilişkin eleştirilerini dile getiren Eralp, Berlin’de yaşayan ve özellikle kentte doğmuş insanların “yabancı” olarak tanımlanmasına karşı çıktı.

Irkçılık ve antisemitizmle mücadelenin önemine dikkat çeken Eralp, Almanya’da yaşayan Yahudilerin önemli bölümünün Alman vatandaşlığına sahip olduğunu ve toplumun parçası olduğunu vurguladı.

“Herkes kendini güvende hissetmeli”

Eralp’in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise toplumsal kutuplaşmaya ilişkin mesajları oldu.

Berlin’de yaşayan Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Filistinliler ve diğer tüm topluluklar için güvenli bir kent hedeflediğini belirten Eralp, farklı gruplar arasında “köprüler kurmak” istediğini söyledi.

Eralp, parti ve kendisi hakkında yöneltilen antisemitizm eleştirilerine de değinerek Yahudi yaşamının korunmasının kendisi açısından önemli olduğunu ifade etti. Şiddet ve terörün yüceltilmesini ise kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Konut krizi Eralp’in öncelikleri arasında

Eralp’in siyasi programında Berlin’deki konut sorunu önemli bir yer tutuyor. Seçim kampanyasında büyük konut şirketlerinin elindeki yüz binlerce konutun kamulaştırılması yönündeki politikasını savunan Eralp, barınma maliyetlerinin düşürülmesini temel hedeflerinden biri olarak öne çıkardı.

Eralp’in resmi kampanya sitesinde de Berlin’de insanların evlerini karşılayabilmesi ve daha sosyal bir kent oluşturulması hedefi öne çıkarılıyor.

Berlin’de yeni dönem için koalisyon hesabı

Sol Parti’nin seçimi ilk sırada tamamlaması Eralp’i Berlin siyasetinin merkezine taşısa da başbakanlık süreci henüz tamamlanmış değil.

Sol Parti’nin SPD ve Yeşillerle gerçekleştireceği olası koalisyon görüşmeleri, Eralp’in Berlin Eyalet Başbakanlığı görevine gelip gelmeyeceği açısından belirleyici olacak. Özellikle Sol Parti içindeki antisemitizm tartışmaları ve Eralp’in konut politikaları, koalisyon görüşmelerinde öne çıkabilecek başlıklar arasında bulunuyor.

Eralp ise seçim sonrasında verdiği mesajlarda siyasi çizgisini farklı toplumsal kesimleri bir araya getirme hedefi üzerinden şekillendirdi.

“Köprüler kuran biri olmak istiyorum” diyen Eralp’in önündeki ilk sınav, seçim başarısını geniş bir parlamento çoğunluğuna ve yeni bir Berlin hükümetine dönüştürmek olacak.