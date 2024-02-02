Taş, önemli yatırımlar yaptıkları deniz ve hava yolu taşımalarında da kısa süre içinde ilk sıralara yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sahip olduğu Isotanklar ve deneyimli ekibiyle uluslararası likit yük taşımacılığının lider markası Sarp Intermodal, 2023 yılında yaklaşık 300 bin ton likit ithalat – ihracat yükü taşıdı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Taş, uluslararası bilinirlikleri ve iş yapabilme kapasiteleri sayesinde Isotank taşımalarında global markaların Türkiye temsilcisi olduklarına dikkati çekti.

Taş, “Bu alandaki uzmanlığımız sayesinde Türkiye’nin en fazla Isotank taşıması yapan lojistik markası olduk. Geçen yıl yaklaşık 300 bin ton likit kimya ve gıda ürünü taşıdık. Yeni kontratlarımızla birlikte likit taşımalarımız 2024 yılında yüzde 25 artacak.” dedi.

Kimyevi ürün taşıma kalitesini SQAS ölçümleriyle kanıtlıyor

Yoğunlukla petrokimya ürünleri başta olmak üzere likit haldeki ADR’li kimyasallar ve gıda ürünleri taşıdıklarını belirten Taş, “Güçlü özmal ekipman altyapımız ve tecrübeli ekibimiz sayesinde, ihracatçı ve ithalatçı firmalarımıza iç ve dış pazarlarda rekabet avantajı sağlıyoruz. Kimyevi ürün taşımalarındaki güvenli süreçlerimizi, SQAS ölçümlemelerinden en üst düzeyde puan alarak kanıtlıyoruz.” dedi.

Isotank taşımalarının, güçlü ekipman altyapısının yanı sıra ciddi bir uzmanlık gerektirdiğini de vurgulayan Taş, “Taşıma yaptığımız ekipmanların yıkama operasyonlarını da uluslararası standartlarda gerçekleştiriliyor. Bu da bizi sektörün en güvenilir markalarından biri haline getiriyor.” diye konuştu.

Yurt içinde dökme yük taşımacılığına başlayacak

Taş, likit taşımalarının yüzde 97’sini kimyevi madde, yüzde 3’ünü de gıda ürünlerinin oluşturduğunu vurguladı. Likit gıda taşımalarını 2024’te en az üç kat artırmayı hedeflediklerini ifade eden Taş, yine bu yıl yurt içinde likit olarak dökme yük taşımacılığına başlayacaklarını, araç ve ekipman yatırımlarını da bu doğrultuda yaptıklarını belirtti.

Likit taşımacılıkta hedef kara yoluyla Balkan ülkeleri

Taş, Isotanklar ile intermodal ya da deniz yolu altyapılarını kullanarak Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya’ya taşıma yaptıklarının altını çizerek, “2024 yılında Balkan ülkelerine kara yoluyla likit taşımalar yapmaya başlayacağız. Bu hizmetimizi küresel lojistik şirketi anlayışımız kapsamında, dünyanın her noktasında yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.” dedi.

Deniz yolunda 20 Bin TEU taşıdı, WCA üyeliğiyle gücüne güç kattı

Taş, intermodal taşımalar yapmak üzere kurulan Sarp Intermodal’ın, gelen talepler doğrultusunda entegre bir lojistik servis sağlayıcısına evrildiğini söyleyerek, deniz yolunda hem transit hem de cross taşıma yapabildiklerini belirtti.

Deniz yolu taşımacılığındaki iddialı konumlarının altını çizen Taş, “Geçen yıl deniz yolunda 20 bin TEU’luk taşıma gerçekleştirdik. Dünyanın en önemli armatörleriyle kontratlarımız ve WCA (World Cargo Alliance) üyeliğimiz bulunuyor. İhracatta Kuzey Afrika, Amerika ve Orta Doğu, ithalatta ise Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri odaklı taşımalar yapıyoruz.” bilgilerini paylaştı.

“Hava yolunda ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz”

Taş, hava kargo hizmetinde de ciddi bir büyüme ivmesi yakaladıklarını ve geçen yıl temmuz ayında IATA sertifikası aldıklarını söyledi. Bu alanda çok kısa bir süre içinde aylık 100 tonluk ihracat taşımasına ulaştıklarını söyleyen Taş, charter uçuşlar organize ettiklerini de vurguladı.

Taş, Uzak Doğu’dan düzenli olarak ithalat konsol hizmeti sunduklarına dikkati çekti. Aralık ayı raporlarına göre IATA sıralamasında kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Taş, bu sıralamada kalıcı olarak ilk 10’a girmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.