Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gençlerle buluşarak yerel yönetimlerdeki tecrübe, bilgi ve birikimlerini paylaştı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Velhasıl' isimli tecrübe paylaşımı programına katıldı. TÜGVA Samsun İl Temsilciliği'nde düzenlenen programa Başkan İhsan Kurnaz'ın yanı sıra, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, TÜGVA Samsun İl Başkanı Doç. Dr. Serhat Erail ve gençler katıldı.

'Velhasıl' programında şehir ve gençlik üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, 'Her zaman değer ve kıymet verdiğimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya geldik. Buluşmamızda İlkadım'ı, Samsun'u ve Türkiye'yi konuştuk. Gençlerimizin merak ettiği sorulara cevap verme fırsatı yakaladık. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerde yıllardır edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleri gençlerimize aktarma imkânı elde ettik. Özellikle İlkadım Belediyesi olarak sahada yaptığımız çalışmaları, projelerin oluşturulması ve hayata geçirilme süreçlerini, vatandaşlarımızla olan iletişimimiz ve yönetim anlayışımız hakkında gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz güzel bir sohbet oldu. Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim için çok değerli. Bizlerden alacakları tecrübe ve deneyimlerle, gelecekte çok önemli noktalara geleceklerine olan inancımız tamdır. Önümüzdeki süreçte de gençlerimizle buluşmaya, tecrübe, bilgi ve birikimlerimiz aktarmaya devam edeceğiz' dedi.