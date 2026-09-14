E-ihracat lojistiğinde teknoloji odaklı çözümler sunan ShipEntegra, Amerika Birleşik Devletleri gönderileri için geliştirdiği yeni servisi ShipEntegra Smart Express'i kullanıma sundu. Servis, şirketin Eko ve Express servisleri arasında konumlanıyor.

Türkiye'den Amerika'ya satış yapan e-ihracatçıların maliyet tablosu son bir yılda değişti. ABD'de 800 dolarlık de minimis muafiyeti 29 Ağustos 2025'te kaldırıldı; Etsy ise 9 Temmuz 2026'dan itibaren ABD dışındaki satıcılardan DDP koşuluyla gönderim yapmalarını istiyor. ShipEntegra Smart Express gönderilerinde lansman sürecinde (lansam süresi için ShipEntegra ile iletişime geçebilirsiniz.) DDP işlem ücreti alınmıyor.



Amerika'ya 1 kg'a kadar gönderilerde teslimat süresi 2-5 iş günü. Fiyatlandırma, sektörde yaygın olan 500 gramlık yapının aksine 250 gramlık aralıklarla belirleniyor; 0–250 gr, 250–500 gr, 500–750 gr ve 750 gr–1 kg olmak üzere dört ağırlık kademesinden oluşuyor. Uygun gönderiler 100 USD'ye kadar sigortalanıyor, Amerika içindeki uygun iadeler ücretsiz yapılıyor.

ShipEntegra CEO'su Ali Ceylan, servisle ilgili şunları söyledi:

"Amerika hattında en uygun fiyatla en hızlı teslimatı aynı anda verebilecek bir servis üzerinde aylardır çalışıyorduk. Operasyon ve yazılım ekiplerimiz uzun bir optimizasyon süreci yürüttü; rotadan ağırlık kademelerine kadar her adımı yeniden kurguladık.

"ShipEntegra Smart Express, satıcılarımızın bugüne kadar her siparişte yaptığı hız-maliyet tercihini ortadan kaldırıyor. Yoğun sezonun hemen öncesinde devreye almamız da tesadüf değil; satıcılarımızın sezona daha kısa bir teslimat süresiyle girmesini istedik."

ShipEntegra Hakkında

ShipEntegra, Türkiye'den yurt dışına satış yapan e-ihracatçılara sipariş yönetim yazılımı ve uluslararası gönderi hizmeti sunuyor. Etsy, Amazon, eBay, Walmart ve Shopify entegrasyonlarıyla çalışan şirket, 10'u aşkın operasyon merkezi ve Express ile Eko kategorilerinde 12'den fazla servis seçeneğiyle hizmet veriyor.