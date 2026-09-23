Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası ile çocukları ve gençleri sporla buluşturdu. 'Gençlik Sahada, Gelecek Harekette' mottosuyla Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen turnuvada 46 takım ve yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde hareketli yaşam ve sporun önemine dikkat çekildi. Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar ve gençler farklı spor aktiviteleriyle bir araya gelirken, haftanın en yoğun etkinliklerinden biri 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası oldu.

Üç gün süren turnuvada farklı yaş kategorilerindeki 46 takım mücadele etti. Atatürk Kent Parkı'nda kurulan sahalarda oynanan karşılaşmalarda yaklaşık 200 sporcu dereceye girebilmek için ter döktü.

Dereceye giren takımlar belli oldu

Turnuvanın tamamlanmasının ardından farklı kategorilerde dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

U-14 Kızlar kategorisinde Olayı Manisa birinci, Milahşörler ikinci, Silahşörler üçüncü oldu. +18 Kadınlar kategorisinde Susaklar birinciliği elde ederken, U-18 Kızlar kategorisinde Büyük Tarzan Kızlar turnuvayı birinci tamamladı.

U-14 Erkekler kategorisinde Kebabçılar birinci, Fırtınalar ikinci, The Last Players üçüncü oldu. U-18 Erkekler kategorisinde ise Tuğlacılar birinci, Kasıntılar ikinci, Manisa BBSK üçüncü sırada yer aldı.

U-16 Erkekler kategorisinde CYM Elit birinci, Big Brothers ikinci, Bolls üçüncü oldu. 35+ Büyük Erkekler kategorisinde Nervous Allstar birinciliği, Halil Helva Power ikinciliği elde etti. 18-35 Yaş kategorisinde ise Max Hollaway birinci, MİT ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Yaklaşık 200 sporcuyu aynı organizasyonda buluşturan turnuva, farklı yaş gruplarından sporcuların bir araya gelmesine ve gençlerin spor yapmasına katkı sağladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle hareketli yaşam alışkanlığının yaygınlaştırılması ve sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine dikkat çekildi. Atatürk Kent Parkı'ndaki 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, ödül töreninin ardından sona erdi.