Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, 'Bugünün Türkiye'si dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı. İnşallah az kaldı. Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız. Savunma sanayiinde ihtiyaçlarımızın yüzde 80'den fazlasını kendi geliştirdiğimiz, ürettiğimiz sistemlerde, platformlarda ürünlerle karşılıyoruz' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'deki temasları kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na katıldı. New York'un North Bergen bölgesinde gerçekleştirilen programda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kacır, toplantının onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti. Kacır, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına değinerek, 'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kendilerinin ifadesiyle kalbiyle kelamı arasına perde çekmeksizin bütün dünyaya yeniden hakkı, hakkaniyeti, adaleti ve merhameti hatırlattı. Hem coğrafi olarak dünyanın dört bir yanındaki meselelere hem de bireysel ve toplumsal yaşamın tüm unsurlarına değinen kapsamlı hitabıyla Türk milletinin tarihin en şerefli milleti olma vasfını bütün dünyaya hatırlattı ve adalet ve merhametle insanlığı yeniden buluşturma misyonumuzu aslında bizlerle de yeniden paylaşmış oldu. Bizler yürüttüğümüz bütün çalışmalarda, attığımız tüm adımlar, hayata geçirmeye gayret ettiğimiz tüm işler ve projelerde bu misyonu icra edebilmenin çabası içindeyiz' dedi.

'Türkiye, şimdi yılda 116 milyar dolar teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde ürün ihracatı yapıyor'

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 23 yılda dünyada eşine az rastlanan bir başarı hikayesine imza attığını belirten Kacır, 'Bunun en önemli boyutlarından biri iktisadi alanda, ticari alanda elde ettiğimiz kazanımlar. 23 yıl öncesinde yılda ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke, şimdi 280 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. O dönemde teknoloji seviyesi orta yüksek ve yüksek düzeyde olan ürünlerde yılda ancak 10 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, şimdi yılda 116 milyar dolar teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde ürün ihracatı yapıyor' şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, 'Bugün Türkiye, şehirlerinin dört bir yanına inşa ettiği 115 teknoparkında 13 binden fazla teknoloji girişiminin ortaya koyduğu inovasyon çalışmalarıyla, bin 700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkeziyle, 310 binden fazla Ar-Ge insan kaynağıyla kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve artık rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 10 yıllık planına değinen Bakan Kacır, 'Bugünün Türkiye'si dünyanın en büyük 11. savunma sanayi ihracatçısı. İnşallah az kaldı. Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayii ihracatçısı ülkeden biri olacağız. Savunma sanayiinde ihtiyaçlarımızın yüzde 80'den fazlasını kendi geliştirdiğimiz, ürettiğimiz sistemlerde, platformlarda ürünlerle karşılıyoruz' diye konuştu.

'Şu anda Türkiye'de eş zamanlı olarak 50'den fazla savaş gemisi üretilebilmekte'

Savunma sanayii çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Kacır, 'İnsansız hava araçlarında dünya lideriyiz. Aynı anda en fazla sayıda savaş gemisi üreten ülkelerin başında geliyoruz. Şu anda Türkiye'de eş zamanlı olarak 50'den fazla savaş gemisi üretilebilmekte. Kara araçlarında, deniz platformlarında, su altı araçlarında, uzay uydu sistemlerinde, siber sistemlerde ve artık kuantum sistemlerde kendi teknolojimizi geliştiren, kendi ihtiyaçlarımızı, kendi öz evlatlarımızın alın teriyle ortaya koydukları ürünlerle karşılayabilen bir ülke olduk' dedi.

Bakan Kacır, 'Şüphesiz bu başarı hikâyesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın iradesi, sağlam iradesi başrol oynadı. Fakat bunun yanında taşı sıksa suyunu çıkaracak gayrette olan, 7/24 çalışma esasıyla ülkesine katkı sunan müteşebbislerimizin, siz iş insanlarımızın, girişimcilerimizin de bu büyük zaferlerde muazzam payı var. Ben bütün bu yolculukta her daim bizimle olan, Türkiye'nin kalkınma hikayesine sadece elini değil, gövdesini taşın altına koyarak katkı veren sizleri, ASKON üyelerini yürekten kutluyorum' şeklinde konuştu.

'100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım'

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğuna vurgu yapan Kacır, 'Son 10 yılda Türkiye-Amerika arasında ticaret hacmi iki misline erişti. Fakat birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi karşılıklı yatırımların, teknoloji ortaklıklarının bu gücünden çok daha ileri düzeylere erişmesi demek. Sizler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren iş insanlarımızın işlerini daha da büyütmesi demek. İnanıyorum ki sizler burada sadece kendi iktisadi hedeflerinize erişebilmek için değil, Türkiye'nin birer akıncıları, birer temsilcileri olarak gayretlerinizi sürdürecek ve bu hedefe erişmemize katkı sunacaksınız' ifadelerini kullandı.

'Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz'

ABD ile ilişkilerde ticaret kadar stratejik başlıkların da büyük önem taşıdığını söyleyen Bakan Kacır, 'Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile arasındaki güçlü diyalog, özellikle stratejik alanlarda yeni iş birliklerinin kapısını aralamamıza imkan tanıyor. Bu imkanı da iş insanlarımız inanıyorum ki en iyi şekilde değerlendirecekler. Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacak veri merkezleri, yapay zekâ gibi alanlarda Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz' diye konuştu.

İş insanlarını Türkiye'de yatırım yapmaya davet eden Kacır, 'Bizler de bu ziyaretimiz vesilesiyle çok sayıda iş insanıyla bir araya geliyor, Türkiye'nin yatırımlar için teknoloji ve araştırma geliştirme çalışmaları için sunduğu eşsiz imkanları Amerikan iş dünyasına hatırlatıyor ve kendilerini ülkemizde yatırıma ve çok daha güçlü iş birliklerine davet ediyoruz. Ve her yıl görüyoruz ki Türkiye'ye olan ilgi bir önceki yıla göre çok daha ilerlemiş durumda. Şüphesiz bunda bütün dünyada büyük krizler, büyük çatışmalar yaşanırken Türkiye'nin bir istikrar adası olarak güçlü şekilde varlığını sürdürebilmesinin muazzam payı, çok büyük etkisi var' dedi.

'Bugünkü küresel sistem bu soykırıma dur diyemiyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, devam eden çatışmalara değinerek, 'Gerçekten kuzeyimizde bir savaş var, 4,5 yıldır devam ediyor. 1 milyondan fazla insan maalesef hayatını kaybetti ve hiç kimse Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman nihayete ereceğini bilmiyor. Güneyimizde 2023'ten uyanan Gazze'de İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor. Maalesef bugünkü küresel sistem bu soykırıma dur diyemiyor. Doğumuzda İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile savaşıyor. Savaş İran'la sınırlı kalmıyor. Komşu ülkeler, Körfez ülkeleri savaştan doğrudan etkileniyor. Hiç kimse bu savaşın da ne zaman nihayete ereceğini maalesef bilmiyor' diye konuştu.

'Türkiye, barış ve istikrar adası olarak yoluna en güçlü şekilde devam etmeyi başarıyor'

Türkiye'nin çatışmalara karşı konumuna dikkat çeken Kacır, 'Fakat adeta ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada Türkiye, barış ve istikrar adası olarak yoluna en güçlü şekilde devam etmeyi başarıyor. Bunda birliğimizin, beraberliğimizin çok büyük bir payı var. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, ardında Türk milletinin sıkı bir şekilde durması ve istiklaline en güçlü şekilde sahip çıkarak, istikbale hep birlikte yürüme iradesini sürdürmesinin çok büyük payı var' ifadelerini kullandı.

'Hiç kimsenin Türk milletine zarar vermeyi aklının ucundan geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle ulaşacağız'

Türkiye yüzyılı hedeflerine değinen Kacır, 'Bu iradeden taviz vermeksizin Türkiye'yi Türkiye yüzyılı hedeflerine hep birlikte eriştirecek Milli Teknoloji Hamlesi'ni bugünkünden çok daha ileri düzeylere yükseltecek, roketlerimizin, füzelerimizin hızını, menzilini artıracak hava savunma sistemi projelerini, Çelik Kubbe'yi mutlaka tamamlayacak, hiç kimsenin aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle ulaşacağız' şeklinde konuştu.