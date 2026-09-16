Önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil ile Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Karacadağ OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Özkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Diyarbakır'ın sanayi, üretim ve tarım sektörlerinin enerji alanındaki mevcut durumu ile sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri ele alındı. Görüşmede özellikle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinin enerji altyapısının güçlendirilmesi, artan üretim kapasitesine bağlı enerji ihtiyacının karşılanması ve sanayicilerin enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Diyarbakır sanayisinin yeni yatırımlarla büyümesi ve üretim kapasitesinin artırılması açısından enerji arz güvenliğinin önemine dikkat çekilirken, Organize Sanayi Bölgelerinin mevcut ve planlanan yatırımlarının enerji ihtiyacına ilişkin görüş ve talepler Bakan Bayraktar'a aktarıldı. Sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaştığı enerji maliyetlerinin de ele alındığı görüşmede, çözüm önerileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'da çiftçilerin sulama dönemlerinde karşılaştığı enerji maliyetleri gündeme getirildi. Daha önce uygulanan ve tarımsal sulamada çiftçilere yönelik sağlanan enerji desteğinin yeniden hayata geçirilmesi talebi Bakan Bayraktar'a iletildi. Diyarbakır'ın sanayi ve tarım sektörlerinin enerji alanındaki taleplerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede, iletilen konulara ilişkin çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, Diyarbakır'ın sanayi, üretim ve tarım gündemine ilişkin iletilen taleplere gösterdikleri olumlu yaklaşım ve çözüm odaklı değerlendirmeleri dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür etti.