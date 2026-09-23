Aydınspor, 2026-2027 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdürürken, geçen sezon Süper Amatör Lig şampiyonluğunda görev alan teknik direktör Ali Türkel ile futbolcular Barış Kazer ve Murat Yorgancıoğlu yeniden kadroya dahil edildi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirirken, ligdeki ilk maçında Kuşadasıspor'u konuk edecek.

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Lig'de şampiyonluğa ulaşan Aydınspor, yeni sezon öncesinde şampiyon kadrodan isimlerle yeniden anlaşmaya başladı. Bu kapsamda takımın eski kaptanı ve tecrübeli forvet Barış Kazer ile defans oyuncusu Murat Yorgancıoğlu yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek. Aydınspor'da teknik direktörlük görevinde de değişikliğe gidilmedi. Şampiyonluğa ulaşan kadronun başındaki Ali Türkel ile yeni sezon için yeniden anlaşma sağlandı. Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Aydınspor, ilk antrenmanını Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar'da gerçekleştirdi.

İlk maç Kuşadasıspor ile

Öte yandan Aydın Süper Amatör Lig 2026-2027 sezonunun fikstürü de belli oldu. Aydınspor, ligdeki ilk maçında 17-18 Ekim tarihlerinde Kuşadasıspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Aydınspor, yeni sezonda şampiyon kadrosundan bazı isimleri koruyarak mücadele etmeye hazırlanıyor.