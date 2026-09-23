Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81'nci Genel Kurulu'nda İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne değinerek, 'Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek' dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, BM 81'nci Genel Kurulu'nda konuştu. İkinci kez BM kürsüsüne çıkan eş-Şara, Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin yeniden inşası ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eş-Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kurumlarını ve güvenlik mimarisini hızla yeniden inşa ettiklerini belirterek, 'Uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapan 90 şebekeyi çökerttik. Başkentimiz yaklaşık 60 diplomatik misyonun merkezi haline geldi' ifadelerini kullandı.

Ülkedeki ekonomik iyileşmeye ve üretim hamlesine dikkat çeken eş-Şara, 'Suriye'de üretim çarkı 3 binden fazla yeni üretim hattında yeniden dönmeye başladı. Tarımsal üretimde kendi kendine yeterliliğe ulaşma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 2 milyon konutluk gayrimenkul projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

'Kampsız Suriye'

Mültecilerin dönüşü ve insani durumla ilgili olarak 'Kampsız Suriye' girişimini başlattıklarını duyuran eş-Şara, '3,5 milyondan fazla sığınmacı ve yerinden edilmiş kişi onurlu ve gönüllü bir şekilde geri döndü. Geçiş döneminde adalet sürecini başlattık, yüzlerce okulu onardık ve üniversitelerin kapılarını yeniden açtık' dedi.

'İsrail'in 500'e yakın hava ve topçu saldırısını kınıyoruz'

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerine de değinen eş-Şara, 'Golan, Suriye toprağıdır ve tüm ilhak girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüzdür. İsrail'in 500'e yakın hava ve topçu saldırısı ile bin 200'den fazla karadan sızma girişimini kınıyoruz. 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na bağlılığımızı sürdürüyoruz' dedi.

Eş-Şara, 'Geçen yıl geri dönüşümüzü ilan etmek için buradaydık, bugün ise ilerleme ve kalkınma gerçeğini kanıtlamak için buradayız. Suriye; istikrara öncülük eden, refah üreten ve geleceğe kapılarını açan küresel bir aktördür' ifadelerini kullandı.