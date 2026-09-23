AK Parti tarafından Türkiye genelinde sürdürülen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programları kapsamında Kars'a gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Sarıkamış ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Öz, ziyaretlerin ardından AK Parti Sarıkamış İlçe Teşkilatı ve partililerle buluştu.

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kars ve ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor. Program kapsamında Kars'a gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Sarıkamış'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Sarıkamış'ta esnaf ziyaretleri

İlçede esnafı ziyaret eden Mehmet Emin Öz, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ile birlikte iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti. İlçenin ekonomik ve sosyal durumu hakkında vatandaşlardan bilgi alan Öz, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde vatandaşlarla da bir araya gelen Öz, Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, AK Parti'nin çalışmaları ve Türkiye Yüzyılı hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Sarıkamış İlçe Teşkilatı'na geçen Öz, burada partililerle bir araya geldi.

Partililerle gerçekleştirilen buluşmada, teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve ilçede vatandaşlarla gerçekleştirilen temaslar değerlendirildi. Öz, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulundu.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programlarının vatandaşla doğrudan temas açısından önemine dikkat çekilen toplantıda, Türkiye'nin yeni yüzyılına ilişkin hedefler ve AK Parti'nin sahadaki çalışmaları ele alındı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün Sarıkamış temaslarının, esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve teşkilatın saha çalışmalarının değerlendirilmesi açısından gerçekleştirildiği belirtildi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında önümüzdeki süreçte Kars merkez ve ilçelerinde vatandaş, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve teşkilat mensuplarıyla farklı buluşmaların devam edeceği kaydedildi.