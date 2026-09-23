Bulgaristan Sofya'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Çek rakibi Barbora Maxova'yı sayıyla 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı Gizem Özer, 3'de 3 yaptı. İlk turda İsveçli rakibi Berevan Hassan'ı hükmen, son 16 turunda Polonyalı sporcu Aneta Elzbieta Rygielska 5-0 yenen Gizem, çeyrek finalde Çek Barbora Maxova ile karşılaştı. 3 raunt üzerinden oynanan maçta rakibine şans vermeyen 60 kilo milli sporcu, ringten 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Gizem bu sonuçla madalyayı garantiledi.