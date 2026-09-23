Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara temasları kapsamında Yeni Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ankara'daki yeni genel merkez binasında gerçekleşen görüşmede Ergin ve Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ergin, yeni genel merkezin parti çalışmalarına ve Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalara katkı sağlamasını diledi.

Başkan Mesut Ergin, Cumhuriyet değerlerinden güç alan, toplumun değişim taleplerini önemseyen ve yeni kuşaklarla büyüyen bir anlayışla yollarına devam ettiklerini belirterek, 'Yenilenen, değişen ve Türkiye'nin geleceğine güçlü biçimde hazırlanan partimizin yeni merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'ye umut olacak değişimi hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum' diye konuştu.