CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Savaş, depremin yıl dönümünde Hatay halkı tarafından protesto edilmişti.

Kameraların karşısına geçen Savaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım.



Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı.



Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.

"Baksanız 200 kişilerdi"

Olaya bütüncül bakmak lazım. Tek bir kişi üzerinden yürütürsek olmaz. Ben 4-5 gün önce Ankara’da bir gazeteci tarafından uyarıldım. ‘Provokasyonlar olacak, önlem alın’ diye uyardı. Tabii ki Hatay’da deprem sonrası eksiğimiz olabilir. Biz hemşerimizin sitemini emir sayarız ve gereğini yaparız. Bunda hiçbir problem yok. Olayın iki boyutu var. Bunu bana bir gazeteci anlattıysa olayı tüm birimlerin bilmemesi mümkün değil. Arkadaşlarımızla hemşerilerimizin için den geçtik son 100 metrede protestolar başladı. Belli insanların uyarısıyla başladı protestolar. Baksanız 200 kişilerdi. Kim olduklarını, kimler tarafından yönetildiklerini biliyoruz.

"Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı"

Olayı tek bir kişi üzerine yıkmak doğru olmaz. Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı. Bana karşı yapılan bir kumpas var nedenini bilmiyorum. Benim geldiğim süre içinde insanlar huzur içinde dua ederek geliyordu. Orada provokasyonlar esnasında birinin elinde silah olabilirdi.

"Adaylığım devam ediyor ve biz kesin olarak kazanacağız"

Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanın gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu. Biz daha iyi teknik direktör görmek istedik. Sonra ne olduysa oldu. Adaylığım devam ediyor ve biz kesin olarak kazanacağız."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı ile ilgili, "Partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki de 2-3 gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir" demişti.