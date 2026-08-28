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İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte nefes alacak bir vaha oluştuğunu söyledi.

Çalışmalarla ilçenin kent estetiğinin güçlendirilmesi ve şehir görünümüne yeni değerler kazandırılması amaçlanıyor.

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Kent estetiğine katkı sağlayan çalışmalar kapsamında kavşakta Hilal ve Selçuklu Yıldızı motiflerinin yer aldığı havuz düzenlemesi yapıldı. Yenilenen görünümüyle Adliye Kavşağı'nın İskenderun'un dikkat çeken noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

İskenderun Belediyesi tarafından Adliye Kavşağı'nda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleri, havuz çalışmaları ve modern ışıklandırmalar kavşağa yeni görünüm kazandırdı.

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