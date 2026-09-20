Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brown, pasını Muriqi'ye aktardı. Muriqi'nin penaltı noktasının sağından yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0
50. dakikada kaleci Ederson'un attığı uzun topa hareketlenen Greenwood, ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Muriqi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 7-0
80. dakikada İsmail'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuz, pasını kale önündeki Greenwood'a aktardı. Greenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 8-0
Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar (Kojo Oppong dk. 69), Nathan Ake, Archie Brown (Levent Mercan dk. 85), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante (İsmail Yüksek dk. 46), Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 69), Vedat Muriqi (Romelu Lukaku dk. 69)
Yedekler: Mert Günok, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Eyüpspor: Horatiu Moldovan (Emre Bilgin dk. 46), Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba (Yusuf Barasi dk. 58), David Costa (Hamza Akman dk. 88), Raux Yao (Taşkın İlter dk. 46), Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi (Christ Sadia dk. 85)
Yedekler: Arda Yavuz, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Goller: Mason Greenwood, (dk. 5 pen. ve 80), Vedat Muriqi (dk. 7, 21, 47 ve 55), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Anıl Yaşar (Eyüpspor)