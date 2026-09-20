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Goller: Mason Greenwood, (dk. 5 pen. ve 80), Vedat Muriqi (dk. 7, 21, 47 ve 55), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

50. dakikada kaleci Ederson'un attığı uzun topa hareketlenen Greenwood, ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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