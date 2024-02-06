6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde yaşamlarını yitiren yurttaşlar, deprem bölgesi 11 ilde çok sayıda yurttaşın katılımıyla anıldı.

Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da da gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelenler Köprübaşı mevkiine yürüdü. Saatler ilk büyük depremin yaşandığı 04.17'yi gösterdiğinde saygı duruşu gerçekleştirildi.

Programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Alınan bilgiye göre Bakan Koca burada mikrofonu alarak bir konuşma yaptı. Ancak anmaya katılan yurttaşlar, Sağlık Bakanı Koca'yı protesto etti.

Bakan Koca'nın konuşması yuhalanarak yurttaşlardan tepki görürken, alandan ayrıldığı sırada da ıslıklı protesto gerçekleştirildi, istifa sloganları atıldı.

Vatandaşlar ayrıca, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 10 yıldır görev yapan ve depremler yaşandığı sırada koltukta olan Lütfü Savaş ve Savaş'ı yeniden aday gösteren CPH'nin genel başkanı Özgür Özel'i ve protesto etti.

Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel ve Savaş'ı yuhalayarak ve ıslık çalarak protesto eden yurttaşlar "Lütfü istifa" sloganları attı.